Пролетіли 12 км: українські воїни евакуювали дроном із передової кота і собаку (відео)

Українські захисники на передовій, незважаючи на всі труднощі та небезпеку, допомагають не лише своїм побратимам на позиціях, а й рятують тварин.

Так, бійці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого врятували і прихистили в безпечному місці кота і собаку, доставивши їх з "передка" за допомогою дрона. Про евакуацію чотирилапих розповіла зоозахисна організація UAnimals.

Почалося все з того, що захисники відправили на позиції побратимам їжу на дроні. Натомість ті завантажили в пластикові мішки кота і собаку та прикріпили їх до дрона. Тварини пролетіли 12 км і були прийняті військовими.

Про кота дбав воїн, який зараз у госпіталі з пораненнями, тож його товариші по службі вирішили потурбуватися про пухнастого улюбленця побратима і відправили його в безпечне місце.

І кіт, і пес звикають до нових умов, а кіт навіть муркоче.

"Ризиковано? Так, але залишати їх там було ще небезпечніше, і інакше б забрати не вийшло... Спасибі захисникам за порятунок найуразливіших", — пишуть зоозахисники.

Вчинок військових вразив користувачів.

"Яка різниця між людьми. Одні рятують, інші труять і вбивають. Хлопці неймовірні", "Я просто розумію, що передавали дронами їжу тим військовим, що в оточенні... інакше ніяк не можна передати. І ті люди, які в оточенні, подумали про тварин і вирішили віддати подалі від небезпеки, в якій вони самі! Боже, які це люди! Вони самі у важкій ситуації, але подумали про тварин... Коли в громадянському суспільстві люди настільки егоїстичні...", "просто маркер на людяність: готовий рятувати тварину, ніколи не покинеш і людину. Уклін до землі", "Хлопці, у вас золоті серця, нехай вас бережуть усі можливі сили цього світу, здоров'я вам міцного і життя щасливого, Ви точно на це заслуговуєте, і низький уклін вашим батькам за те, що виховали гідних людей", — пишуть під відео.

Бійці неодноразово рятували тварин, вивозячи їх з-під обстрілів. Минулої осені військовослужбовці 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" вивезли з передової кота на ім'я Прапор за допомогою наземного роботизованого комплексу (НРК).

Для проведення рятувальної операції на позиції довелося відправити спеціальну клітку. У ній Прапор успішно доїхав до пункту призначення.

Поки українські захисники рятують тварин, російські окупанти вбивають їх. 3 квітня в Київській області в селищі Чабани Фастівського району один із безпілотників ЗС РФ влучив у будівлю ветеринарної клініки. Від удару російського дрона загинули близько 20 тварин.