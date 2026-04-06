Пролетели 12 км: украинские воины эвакуировали дроном с передовой кота и собаку (видео)

Украинские защитники на передовой, несмотря на все трудности и опасность, помогают не только своим побратимам на позициях, но и спасают животных.

Так, бойцы 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого спасли и приютили в безопасном месте кота и собаку, доставив их с "передка" с помощью" дрона. Об эвакуации четырелапых рассказала зоозащитная организация UAnimals.

Началось все с того, что защитники отправили на позиции побратимам еду на дроне. Взамен те погрузили в пластиковые мешки кота и собаку и прикрепили их к дрону. Животные пролетели 12 км и были приняты военными.

О коте заботился воин, который сейчас в госпитале с ранениями, поэтому его сослуживцы решили позаботиться о пушистом питоме побратима и отправили его в безопасное место.

И кот, и пес привыкают к новым условиям, а кот даже мурлычет.

"Рискованно? Да, но оставлять их там было еще опаснее, и иначе бы унести не получилось… Спасибо защитникам за спасение самых уязвимых", — пишут зоозащитники.

Поступок военных впечатлил пользователей.

"Какая разница между людьми. Одни спасают, другие травят и убивают. Ребята невероятны", "Я просто понимаю, что передавали дронами еду тем военным, что в окружении.. иначе никак нельзя передать. И те люди, которые в окружении, подумали о животных и решили отдать подальше от опасности, в которой они сами! Боже, какие это люди! Они сами в тяжелейшей ситуации, но подумали о животных… Когда в гражданском обществе люди настолько эгоистичны…", "просто маркер на человечность: готов спасать животное, никогда не бросишь и человека. Поклон до земли", "Ребята, у вас золотые сердца, пусть вас берегут все возможные силы этого мира, здоровье вам крепкого и жизни счастливой, Вы точно этого заслуживаете, и низкий поклон вашим родителям за то, что воспитали достойных людей", — пишут под видео.

Бойцы неоднократно спасали животных, вывозя их из-под обстрелов. Прошлой осенью военнослужащие 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" вывезли с передовой кота по имени Прапор с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК).

Для проведения спасательной операции на позиции пришлось отправить специальную клетку. В ней Прапор успешно доехал до пункта назначения.

Пока украинские защитники спасают животных, российские оккупанты убивают их. 3 апреля в Киевской области в поселке Чабаны Фастовского района один из беспилотников ВС РФ попал в здание ветеринарной клиники. От удара российского дрона погибли около 20 животных.