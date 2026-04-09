В Одеській області помітили "Шахед" із парашутом (відео)

Парашут розкрився над російським "Шахедом" після того, як той був підбитий силами української протиповітряної оборони.

Саме такий випадок заявлено у відео, опублікованому Telegram-каналом "Одеса INFO".

Як видно на кадрах, над безпілотником розкрився червоний парашут, і безпілотник повільно опускається на землю.

"В Одеській області збиті дрони при падінні почали розкривати парашути. До цього подібний випадок було зафіксовано в Харкові", — ідеться в підписі.

Офіційна влада цю інформацію поки що ніяк не коментувала.

26 березня над Харковом дійсно зафіксували російські дрони, які спускалися на землю на парашутах. За попередніми даними, це нібито були збиті ворожі безпілотники в районі Салтівки.

Як пояснив в ефірі "24 каналу" начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, дрони з парашутами не є чимось незвичним і є не тільки в ЗС РФ, а й в української армії.

Відео дня

За його словами, ідентифікувати за опублікованими відео, що це були за безпілотники, складно, однак наголосив: чимало розвідувальних безпілотників окупантів мають парашути, щоб повернутися назад на місце вильоту. "

""Орлани-10" мають усі парашути, "Орлан-30", Supercam — загалом різні БпЛА. Вони мають якось прилетіти назад, коли їх не зіб'ють. Вони ж не летять в один кінець. Виконали завдання, відпрацювали, а далі їм потрібно повернутися на базу", — пояснив полковник.

Також, додав Ігнат, парашути дійсно можуть розкриватися, якщо безпілотник підбили.

