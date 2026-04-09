В Одесской области заметили "Шахед" с парашютом (видео)

Парашют раскрылся над российским "Шахедом" после того, как тот был подбит силами украинской противо-воздушной обороны.

Именно такой случай заявлен в видео, опубликованном Telegram-каналом "Одесса INFO".

Как видно на кадрах, над беспилотником раскрылся красный парашют, и беспилотник медленно опускается на землю.

"В Одесской области сбитые дроны при падении начали раскрывать парашюты. До этого подобный случай был зафиксирован в Харькове", — говорится в подписи.

Официальные власти эту информацию пока никак не комментировали.

26 марта над Харьковом действительно зафиксировали российские дроны, которые спускались на землю на парашютах. По предварительным данным, это якобы были сбитые вражеские беспилотники в районе Салтовки.

Как объяснил в эфире "24 канала" начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, дроны с парашютами не являются чем-то необычным и есть не только у ВС РФ, но и у украинской армии.

По его словам, идентифицировать по опубликованным видео, что это были за беспилотники, сложно, однако подчеркнул: многие разведывательные беспилотники оккупантов имеют парашюты, чтобы вернуться обратно на место вылета. "

""Орланы-10" имеют все парашюты, "Орлан-30", Supercam — в общем разные БпЛА. Они должны как-то прилететь назад, когда их не собьют. Они ведь не летят в один конец. Выполнили задание, отработали, а дальше им нужно вернуться на базу", — объяснил полковник.

Также, добавил Игнат, парашюты действительно могут раскрываться, если беспилотник подбили.

Напомним, Россия наращивает использование новых дешевых беспилотников типа "Молния", которые все активнее применяются на фронте и уже фактически сравнялись по массовости с FPV-дронами.

Также сообщалось, что в ночь на 5 апреля Россия атаковала Одессу новым средством воздушного террора — реактивными дронами.