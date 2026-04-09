Прифронтовые города под ударом "Молний": почему дешевые дроны стали новой угрозой

Несмотря на фокус на "Шахедах" и FPV-дронах, на фронте стремительно растет новая угроза — дешевые и массовые "Молнии", которые Россия превращает в универсальный инструмент войны. Они уже не просто дополняют атаки, а меняют саму логику боя, давя количеством и гибкостью. Фокус выяснил, почему эти дроны стали новым вызовом для украинской обороны и готова ли страна к такой войне.

Россия наращивает использование новых дешевых беспилотников типа "Молния", которые все активнее применяются на фронте и уже фактически сравнялись по массовости с FPV-дронами. Украинский офицер с позывным "Алекс" предупреждает: речь идет не просто о еще одном типе БПЛА, а об универсальной платформе, которая быстро эволюционирует и создает новые риски для украинской обороны.

По словам украинских военных, "Молнии" стали одним из ключевых инструментов противника в прифронтовой зоне. Эти дроны используются не только для ударов, но и для разведки, корректировки огня и даже как элемент противовоздушной обороны. Фактически Россия пытается превратить их в многофункциональную систему, которая закрывает сразу несколько задач на поле боя.

Особую опасность представляет масштаб применения. Если раньше основным инструментом массовых атак были FPV-дроны, то сейчас "Молнии" по количеству уже приблизились к ним, что свидетельствует об изменении тактики врага — от точечных ударов к системному давлению на всю линию фронта.

Модернизация "Молнии": дешевый, но массированный инструмент террора

В то же время Россия существенно модернизировала эти БПЛА. Сначала примитивные дроны-камикадзе превратились в дешевые разведывательные платформы, способные выполнять более широкий спектр задач.

Речь идет об упрощенных, но массовых решениях: благодаря дешевым материалам и доступным компонентам такие дроны легко производить в больших объемах, что позволяет компенсировать их относительно невысокое качество количеством.

Кроме того, "Молнии" все чаще используются в связке с другими беспилотниками. В частности, их применяют в качестве носителей для FPV-дронов или ретрансляторов сигнала, что расширяет дальность и эффективность атак. В некоторых случаях они способны работать на глубину до нескольких десятков километров, атакуя тыловую логистику.

Еще один тревожный сигнал — техническая эволюция. На "Молнии" уже устанавливают оборудование, подобное тому, что используется на "Шахедах", включая модемы для создания сетевого управления. Это позволяет объединять различные типы дронов в единую систему, повышая координацию и устойчивость к помехам.

Фактически Россия движется к концепции "дроновой экосистемы", где даже примитивные аппараты становятся частью сложной сети — от разведки до удара.

На этом фоне угроза "Молний" заключается не столько в их технологичности, сколько в сочетании трех факторов: дешевизны, массовости и универсальности. Именно это позволяет противнику быстро адаптироваться к условиям фронта и постоянно менять тактику.

"Молния" — это уже не просто отдельный тип дрона, а симптом новой фазы войны, где ключевую роль играет не единичное высокотехнологичное оружие, а массовое производство простых, но эффективных решений.

Российская "Молния" по украинским городам: как бороться с угрозой

Директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных Сил в резерве Анатолий Храпчинский объясняет, что появление "Молний" не является принципиально новой угрозой — меняется лишь масштаб их применения.

"Фактически нас возвращает к старой проблеме, которую мы должны были решить еще раньше. Речь идет о необходимости закрытия прифронтовых и приграничных зон средствами радиоэлектронной борьбы. "Молния" управляется по радиоканалу, а это значит, что ее можно эффективно подавлять — но для этого нужно достаточное количество соответствующих систем", — говорит Фокусу эксперт.

По его словам, главная слабость украинской системы обороны в этом сегменте — недостаток комплексного подхода и массовости средств РЭБ.

"Проблема в том, что мы до сих пор не обеспечили линию фронта и прифронтовые города достаточным количеством различных средств противодействия. И это касается не только фронта — фактически не закрыта вся территория Украины. Каждый город должен быть способен контролировать и подавлять радиочастоты — условно от 0 до 8 тысяч мегагерц — чтобы выявлять и нейтрализовать такие угрозы", — подчеркивает Храпчинский.

Он добавляет, что опасность "Молний" заключается не в сложности технологии, а в простоте и возможности быстрого масштабирования.

"Это легкий и дешевый продукт, который Россия может массово производить. Именно поэтому мы видим их так много на прифронтовых территориях", — говорит эксперт.

В то же время удары по пусковым установкам в этом случае не дадут эффекта.

"Если в случае с "Шахедами" можно говорить о поражении мест запуска, то здесь это не работает. Пусковая для "Молнии" — это фактически катапульта и примитивное оборудование. Поэтому логика борьбы другая: либо бить по производству, либо закрывать небо средствами РЭБ", — объясняет он.

По мнению Храпчинского, вопрос противодействия таким дронам давно вышел за пределы чисто военного и требует системных решений на уровне государства и местных властей.

Напомним, 24 марта украинская компания OSIRIS AI представила в Германии дрон-перехватчик, достигающий скорости 315 километров в час.

Также 24 марта издание The New York Times рассказывало, как украинские военные покупают дроны в интернете.