РФ модернизировала БпЛА "Молния", превратив их в дешевые инструменты разведки в войне против Украины

Примитивные беспилотники типа "Молния" превратились в бюджетные дроны-разведчики, поскольку Россия переделала их в функциональные платформы, способные выполнять как разведывательные, так и ударные задачи в войне против Украины.

Некоторые дроны этого типа теперь оборудованы дополнительными батареями, увеличивающими их дальность полета, а также камерами высокой четкости и сетевым модемом для улучшения связи. Об этом изданию Business Insider рассказал советник министра обороны Украины и эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

РФ все чаще применяет "Молнии" для разведки

Если раньше "Молнии" считались фактически одноразовыми дронами, имеющими боеголовку и взрывающимися при столкновении, то теперь они адаптированы под выполнение других миссий. Одна из них — перевозка меньших квадрокоптеров с видом от первого лица (FPV).

Впервые модернизированный вариант "Молнии" россияне начали применять против Украины около 2 месяцев назад, отметил Сергей "Флеш". После этого наблюдается все более частое использование этих БпЛА для разведки и наблюдения.

Разведывательная версия дрона уже не имеет боевой части. Вместо этого она оборудована микрокомпьютером и камерой с 10-кратным оптическим зумом.

Фото иллюстративное: БпЛА "Молния", несущий на себе FPV-дрон Фото: Скриншот

Модифицированные "Молнии" могут заменить разведчики Supercam, "Орлан-10" или Zala Z-16

Такая модернизация "Молний" — экономически выгодное решение для РФ в войне с Украиной. Несмотря на обновление, эти дроны все еще остаются дешевым вариантом военных беспилотных средств: один Supercam, к примеру, будет стоить Кремлю столько, сколько 10-15 "Молний".

Поэтому подобные шаги позволяют Москве шире использовать "Молнию" для разведки на поле боя, заменив ею более дорогие разведывательные беспилотники, такие как Supercam и "Орлан-10".

Украинские военные оценивают подобные решения россиян как довольно простые, однако экономически выгодные и качественные для разведки. Военнослужащий 413-го полка беспилотных систем Дмитрий Жлуктенко называет модернизацию россиян "войной масштаба", что позволит ВС РФ быстрее наращивать возможности наблюдения, а также количество средств для этих задач.

