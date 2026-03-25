РФ модернізувала БпЛА "Молнія", перетворивши їх на дешеві інструменти розвідки у війні проти України

Примітивні безпілотники типу "Молнія" перетворилися у бюджетні дрони-розвідники, оскільки Росія переробила їх у функціональні платформи, здатні виконувати як розвідувальні, так і ударні завдання у війні проти України.

Деякі дрони цього типу тепер обладнані додатковими батареями, що збільшують їхню дальність польоту, а також камерами високої чіткості та мережевим модемом для поліпшення зв'язку. Про це виданню Business Insider розповів радник міністра оборони України та експерт з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

РФ дедалі частіше застосовує "Молнії" для розвідки

Якщо раніше "Молнії" вважалися фактично одноразовими дронами, що мають боєголовку і вибухають під час зіткнення, то тепер вони адаптовані під виконання інших місій. Одна із них — перевезення менших квадрокоптерів з видом від першої особи (FPV).

Вперше модернізований варіант "Молнії" росіяни почали застосовувати проти України близько 2 місяців тому, зазначив Сергій "Флеш". Після цього спостерігається дедалі частіше використання цих БпЛА для розвідки і спостереження.

Розвідувальна версія дрона вже не має бойової частини. Натомість вона обладнана мікрокомп'ютером і камерою з 10-кратним оптичним зумом.

Фото ілюстративне: БпЛА "Молнія", що несе на собі FPV-дрон

Модифіковані "Молнії" можуть замінити розвідники Supercam, "Орлан-10" або Zala Z-16

Така модернізація "Молній" — економічно вигідне рішення для РФ у війні з Україною. Попри оновлення, ці дрони все ще залишаються дешевим варіантом військових безпілотних засобів: один Supercam, до прикладу, коштуватиме Кремлю стільки, скільки 10-15 "Молній".

Відтак подібні кроки дозволяють Москві ширше використовувати "Молнію" для розвідки на полі бою, замінивши нею дорожчі розвідувальні безпілотники, такі як Supercam та "Орлан-10".

Українські військові оцінюють подібні рішення росіян як доволі прості, проте економічно вигідні і якісні для розвідки. Військовослужбовець 413-го полку безпілотних систем Дмитро Жлуктенко називає модернізацію росіян "війною масштабу", що дозволить ЗС РФ швидше нарощувати можливості спостереження, а також кількість засобів для цих завдань.

