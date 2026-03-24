Українські військові купують дрони в інтернеті: NYT розповіло, як це відбувається

Підрозділи Збройних сил України можуть потребувати різних типів безпілотників в залежності від завдань, які вони мають виконувати. Для цього уряд створив два вебсайти — Brave1 та DotChain — аби командири мали змогу купувати саме ті дрони, які потрібні військовим.

Це призводить до важливого результату — дрони обирають собі військові, а не розподіляють чиновники. При цьому у ЗСУ постійно розширюють асортитмент дронів. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Із листопада 2025 року програма закупівлі БПЛА була розширена: зараз вона охоплює 130 бригад. При цьому західні військові аналітики та українські чиновники кажуть, що не знають жодної іншої армії у світі, яка робить щось подібне.

"Підрозділу на одній ділянці лінії фронту можуть знадобитися інші типи безпілотників, ніж ті, що працюють в інших місцях", — пояснив старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики та колишній офіцер морської піхоти США Роб Лі.

Як працює закупівля дронів українськими військовими

Кожна бригада отримує кредит для використання на вебсайтах, де переважно пропонуються дрони, але є і інше спорядження. Успішне ураження ворога дронами збільшує кількість кредитів.

Окремо волонтери запустили онлайн-платформу, яка дозволяє донорам безпосередньо вносити гроші на рахунок конкретної бригади для придбання зброї.

Командир може оплатити замовлення з рахунку свого підрозділу. Після цього сама система передасть його виробнику, створить документи та підготує все потрібне задля передачі зброї. Доставка триває 5-10 днів.

Онлайн-майданчик Brave1 дозволяє солдатам переглядати сотні моделей дронів, багато з яких від нових виробників, що з'явилися під час війни. Він пов'язаний із системою балів за ліквідацію російських солдатів та знищення російської зброї.

Натомість майданчик DotChain пропонує бригадам купувати дрони та боєприпаси, використовуючи кредит на своїх віртуальних рахунках.

"Технічне рішення схоже на торговельний майданчик, але насправді воно навіть краще за звичні нам торговельні майданчики, бо наші бригади можуть точно бачити, у кого що є і в якій кількості", — зазначив очільник Агентства оборонних закупівель Арсен Жумаділов.

Раніше Фокус розповідав, що или оборони України отримали нові швидкісні дрони-перехоплювачі українського виробництва JEDI Shahed Hunter. Ці безпілотники вже довели ефективність у знищенні ударних і розвідувальних дронів російської армії.

Раніше ми також інформували, що в Україні представили важкий наземний дрон Mamont для логістики та евакуації. Платформа здатна перевозити великі вантажі на значні відстані та потенційно може отримати модулі для боротьби з FPV-дронами.