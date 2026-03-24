Украинские военные покупают дроны в интернете: NYT рассказало, как это происходит

Подразделения Вооруженных сил Украины могут нуждаться в различных типах беспилотников в зависимости от задач, которые они должны выполнять. Для этого правительство создало два веб-сайта — Brave1 и DotChain — чтобы командиры имели возможность покупать именно те дроны, которые нужны военным.

Это приводит к важному результату — дроны выбирают себе военные, а не распределяют чиновники. При этом в ВСУ постоянно расширяют ассортимент дронов. Об этом говорится в материале The New York Times.

С ноября 2025 года программа закупки БПЛА была расширена: сейчас она охватывает 130 бригад. При этом западные военные аналитики и украинские чиновники говорят, что не знают ни одной другой армии в мире, которая делает что-то подобное.

"Подразделению на одном участке линии фронта могут понадобиться другие типы беспилотников, чем те, что работают в других местах", — пояснил старший научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики и бывший офицер морской пехоты США Роб Ли.

Как работает закупка дронов украинскими военными

Каждая бригада получает кредит для использования на вебсайтах, где преимущественно предлагаются дроны, но есть и другое снаряжение. Успешное поражение врага дронами увеличивает количество кредитов.

Отдельно волонтеры запустили онлайн-платформу, которая позволяет донорам напрямую вносить деньги на счет конкретной бригады для приобретения оружия.

Командир может оплатить заказ со счета своего подразделения. После этого сама система передаст его производителю, создаст документы и подготовит все необходимое для передачи оружия. Доставка длится 5-10 дней.

Онлайн-площадка Brave1 позволяет солдатам просматривать сотни моделей дронов, многие из которых от новых производителей, появившихся во время войны. Он связан с системой баллов за ликвидацию российских солдат и уничтожение российского оружия.

Зато площадка DotChain предлагает бригадам покупать дроны и боеприпасы, используя кредит на своих виртуальных счетах.

"Техническое решение похоже на торговую площадку, но на самом деле оно даже лучше привычных нам торговых площадок, потому что наши бригады могут точно видеть, у кого что есть и в каком количестве", — отметил глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов.

Ранее Фокус рассказывал, что или обороны Украины получили новые скоростные дроны-перехватчики украинского производства JEDI Shahed Hunter. Эти беспилотники уже доказали эффективность в уничтожении ударных и разведывательных дронов российской армии.

Ранее мы также информировали, что в Украине представили тяжелый наземный дрон Mamont для логистики и эвакуации. Платформа способна перевозить большие грузы на значительные расстояния и потенциально может получить модули для борьбы с FPV-дронами.