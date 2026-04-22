Зупинка на блокпосту: що потрібно знати військовозобов'язаним

Кількість блокпостів в українських містах зросла. Автомобілі українців зупиняють для перевірки документів, тому громадяни мають знати свої права в таких ситуаціях.

Однак під час дії воєнного стану зупинка військовослужбовцями авто для перевірки має чітко регламентуватися. Ба більше, всі дії правоохоронців регулюються постановою Кабміну № 1456, розповів у коментарі "РБК-Україна" адвокат АБ "Романа Сацика" Ярослав Хлівний.

За його словами, поява блокпоста ще не означає автоматичного права на будь-які дії щодо громадян.

Коли і чому можуть зупинити на блокпосту

Хлівний уточнює, що перевірка документів, огляд речей і авто здійснюється тільки після введення воєнного стану на підставі наказу військового командування разом із військовими адміністраціями.

"Має бути наказ про призначення коменданта, який наділяється повноваженнями з координації сил поліції, СБУ, Нацгвардії та ЗСУ", — розповів він.

Зупиняти транзитні засоби мають право тільки особи, прямо зазначені в наказі коменданта конкретного регіону.

Коли мають право вимагати документи

Юрист зазначає, що законодавство містить широкий перелік причин для зупинки авто: від порушення ПДР і технічних несправностей до розшуку осіб або свідоцтва про ДТП. Окремим пунктом стоїть сам факт проїзду через блокпост.

Водночас Хлівний вказує на юридичну невідповідність цих норм:

"Усі ці підстави досить умовні і навряд чи витримають аргументовану критику. Оцінка порушення ПДР можлива тільки працівниками поліції і ніяк не може бути кваліфікована належним чином уповноваженими особами інших структур".

Коли можуть вимагати документи на блокпосту

Є кілька моментів, коли у людини можуть попросити пред'явити документи:

якщо особа схожа на когось із розшуку або безвісти зниклих;

є підстави вважати, що скоєно правопорушення або є такий намір;

особа перебуває на об'єкті зі спеціальним режимом;

наявність зброї, боєприпасів або заборонених речей;

перебування в місці вчинення злочину або надзвичайної події;

порушення заборон, запроваджених режимом воєнного стану.

За Законом "Про національну поліцію" такі повноваження надані виключно поліції, тоді як підзаконні акти намагаються розширити їх на інші структури, що часто суперечить базовим принципам права.

Застосування сили ТЦК: чи проавомірне воно

Хлівний наголошує, що застосовувати примус може тільки поліція і за виняткових обставин, передбачених Законом "Про національну поліцію". За його словами, військовослужбовці ТЦК не повинні затримувати громадян, як і витягувати їх силою з авто без законних підстав і без участі поліції.

Це виходить за межі їхніх повноважень, підреслює адвокат.

Тим часом ситуація з порушенням прав військовослужбовцями ТЦК є серйозною: уповноважений з питань прав людини заявив, що сигналів стає дедалі більше. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що за весь 2025 рік було зафіксовано 642 звернення щодо порушення прав громадян під час мобілізації та неправомірних дій працівників ТЦК і СП.

Водночас цього року кількість звернень зросла на 40% — з 1 січня до 20 квітня надійшло 264 звернення проти 193 за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, представник комітету з питань прав людини Руслан Горбенко розповідав, що випадки офіційної депортації українців, які вчинили злочин, існують на практиці. У пунктах пропуску чоловіків нібито зустрічають військові ТЦК і вручають повістки.

Зі свого боку представник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що військові територіальних центрів комплектації не несуть службу в пунктах пропуску.