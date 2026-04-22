Остановка на блокпосту: что нужно знать военнообязанным

Количество блокпостов в украинских городах выросло. Автомобили украинцев останавличают для проверки документов, поэтому граждане должны знать свои права в таких ситуациях.

Однако во время действия военного положения остановка военнослужащими авто для проверки должна четко регламентироваться. Более того, все действия правоохранителей регулируются постановлением Кабмина № 1456, рассказал в комментарии "РБК-Украина" адвокат АБ "Романа Сацыка" Ярослав Хливный.

По его словам, появление блокпоста еще не означает автоматического права на какие-либо действия в отношении граждан.

Когда и почему могут остановить на блокпосту

Хливный уточняет, что проверка документов, осмотр вещей и авто осуществляется только после введения военного положения на основании приказа военного командования вместе с военными администрациями.

"Должен быть приказ о назначении коменданта, который наделяется полномочиями по координации сил полиции, СБУ, Нацгвардии и ВСУ", — рассказал он.

Останавливать транмпортные средства имеют право только лица, прямо указанные в приказе коменданта конкретного региона.

Когда имеют право требовать документы

Юрист отмечает, что законодательство содержит широкий перечень причин для остановки авто: от нарушения ПДД и технических неисправностей до розыска лиц или свидетельства о ДТП. Отдельным пунктом стоит сам факт проезда через блокпост.

Вместе с тем Хливный указывает на юридическое несоответствие этих норм:

"Все эти основания достаточно условны и вряд ли выдержат аргументированную критику. Оценка нарушения ПДД возможна только работниками полиции и никак не может быть квалифицирована должным образом уполномоченными лицами других структур".

Когда могут требовать документы на блокпосту

Есть несколько моментов, когда у человека могут попросить предъявить документы:

если лицо похоже на кого-то из розыска или без вести пропавших;

есть основания полагать, что совершено правонарушение или есть такое намерение;

лицо находится на объекте со специальным режимом;

наличие оружия, боеприпасов или запрещенных вещей;

нахождение в месте совершения преступления или чрезвычайного происшествия;

нарушение запретов, введенных режимом военного положения.

По Закону "О национальной полиции" такие полномочия предоставлены исключительно полиции, тогда как подзаконные акты пытаются расширить их на другие структуры, что часто противоречит базовым принципам права.

Применение силы ТЦК: проавомерно ли оно

Хливный подчеркивает, что применять принуждение может только полиция и в исключительных обстоятельствах, предусмотренных Законом "О национальной полиции".По его словам, военнослужащие ТЦК не должны задерживать гражддан, как и вытаскивать их силой из авто без законных оснований и без участия полиции.

Это выходит за пределы их полномочий, подчеркивает адвокат.

Тем временем ситуация с нарушением прав военнослужащими ТЦК является серьезной: уполномоченный по вопросам прав человека заявил, что сигналов становится все больше. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что за весь 2025 год было зафиксировано 642 обращения о нарушении прав граждан во время мобилизации и неправомерных действий работников ТЦК и СП.

В то же время в этом году количество обращений выросло на 40% — с 1 января по 20 апреля поступило 264 обращения против 193 за аналогичный период прошлого года.

Напомним, представитель комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко рассказывал, что случаи официальной депортации украинцев, совершивших преступление, существуют на практике. В пунктах пропуска мужчин якобы встречают военные ТЦК и вручают повестки.

В свою очередь представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что военные территориальных центров комплектации не несут службу в пунктах пропуска.