"ТЦК встречает и вручает повестки": нардеп рассказал о принудительной депортации украинцев из ФРГ

Принудительная депортация для украинских мужчин юридически существует. Для выселения из Германии, скажем, не нужно никакое специальное решение, рассказал народный депутат.

Случаи официальной депортации украинцев из Германии существуют на практике. Об этом в программе "Суперпозиция" заявил представитель комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко.

По его словам, в исключительных обстоятельствах для высылки из страны граждан Украины мужского пола не требуется никакого политического решения.

Мужчины, которые нарушают закон, принудительно депортируются и их возвращают к границам Украины на пункты пропуска, пояснил нардеп.

"Там как раз ТЦК их встречает и вручает повестки", — рассказал Руслан Горбенко, добавив, что согласно действующему законодательству, мужчины проходят ВВК.

В то же время он считает, что для депортации всех мужчин немецкое правительство или Бундестаг должны принять соответствующий закон.

"Поэтому если Фридрих Мерц хочет увидеть какой-то там эффект от этого решения, то здесь надо подходить очень системно к этому", — подчеркнул нардеп.

Напомним, 14 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет помогать возвращению в Украину мужчин призывного возраста, которые нашли убежище в ФРГ. Чиновник считает, что они должны помогать своей стране на родине.

Владимир Зеленский согласился со словами немецкого политика. По словам президента, возвращение украинских мужчин — это прежде всего вопрос справедливости и ротации для военнослужащих ВСУ.