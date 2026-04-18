"ТЦК зустрічає і вручає повістки": нардеп розповів про примусову депортацію українців з ФРН

Примусова депортація для українських чоловіків юридично існує. Для виселення з Німеччини, скажімо, не потрібне жодне спеціальне рішення, розповів народний депутат.

Випадки офіційної депортації українців з Німеччини існують на практиці. Про це у програмі "Суперпозиція" заявив представник комітету з питань прав людини Руслан Горбенко.

За його словами, у виключних обставинах для висилки з країни громадян України чоловічої статі не потрібне жодне політичне рішення.

Чоловіки, які порушують закон, примусово депортуються і їх повертають до кордонів України на пункти пропуску, пояснив нардеп.

"Там якраз ТЦК їх зустрічає і вручає повістки", — розповів Руслан Горбенко, додавши, що згідно чинного законодавства, чоловіки проходять ВЛК.

Водночас він вважає, що для депортації усіх чоловіків німецький уряд або Бундестаг повинні прийняти відповідний закон.

"Тому якщо Фрідріх Мерц хоче побачити якийсь там ефект від цього рішення, то тут треба підходити дуже системно до цього", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, 14 квітня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін допомагатиме поверненню до України чоловіків призовного віку, які знайшли притулок у ФРН. Посадовець вважає, що вони мають допомагати своїй країні на батьківщині.

Володимир Зеленський погодився із словами німецького політика. За словами президента, повернення українських чоловіків — це передусім питання справедливості та ротації для військовослужбовців ЗСУ.