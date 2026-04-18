ТЦК в пунктах пропуска вручает повестки депортированным украинцам: в ГПСУ прокомментировали заявление нардепа

Страна, которая депортирует украинца на родину, не обязана сообщать об этом официальным органам Киева. Поэтому пограничники не получают информацию от зарубежных правоохранительных органов о возможном принудительном выселении граждан.

Военные территориальных центров комплектации не несут службу в пунктах пропуска. Об этом "24 каналу" рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Впрочем, если гражданин Украины находится в розыске и отображается в едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг", то во время пограничного контроля, согласно законодательству, таких людей пограничники передают в полицию.

И уже правоохранители, выясняя обстоятельства розыска лица, могут передать мужчину в ТЦК, отметил спикер ГПСУ.

Заявление нардепа Горбенко

Представитель комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко рассказывал, что случаи официальной депортации украинцев, совершивших преступление, существуют на практике. В пунктах пропуска мужчин якобы встречают военные ТЦК и вручают повестки.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет помогать возвращению в Украину мужчин призывного возраста. Владимир Зеленский согласился со словами канцлера Фридриха Мерца. По словам президента, возвращение украинских мужчин — это прежде всего вопрос справедливости и ротации.

Фокус писал, что в ноябре 2025 года Иммиграционно-таможенная служба США депортировала из страны 50 украинцев. При этом большинство из депортированных сразу после возвращения были мобилизованы.