Не успели дойти домой: большинство депортированных из США украинцев сразу отправили в ТЦК, — CNN

В ноябре 2025 года Иммиграционно-таможенная служба США депортировала из страны 50 украинцев. При этом большинство из депортированных украинцев после возвращения сразу отправились в ТЦК и были мобилизованы.

Украинцев после депортации отправляли в Польшу, а затем — через украинскую границу. Об этом сообщает CNN, которое пообщалось с украинцами.

Один из них — Владимир Дудник. Он рассказал, что не успел дойти домой, как был мобилизован.

"Когда я был на самолете в Украину, я понимал, что меня ждет. Но надеялся, что, возможно, позволят вернуться домой. Все произошло еще быстрее, чем я думал. Я не дошел домой, я еще не видел своих родителей", — рассказал он.

После задержания он провел 51 день в учебном лагере, а затем проходил обучение как оператор беспилотников. Сейчас он воюет на передовой на востоке, а собратья дали ему позывной "Америка".

По данным ГПСУ, из 45 депортированных в ноябре 2025 мужчин, 24 были объявлены в розыск, после чего их передали сотрудникам полиции, которые затем доставили их в ТЦК. Там отметили, что "разыскиваемым" считается тот человек, который не обновил свои данные или нарушил правила мобилизации.

Всего, по данным Минобороны, около 2 миллионов человек находятся в розыске из-за уклонения от мобилизации.

В CNN напоминают, что администрация Дональда Трампа сделала иммиграционную политику более жесткой. При этом, несмотря на заявления властей, многие депортированные имеют минимальные нарушения или вообще не имеют уголовного прошлого.

Для украинских мужчин, пишет CNN, депортация может означать непосредственную отправку на фронт.

Всего 280 000 украинцев въехали в США по программе U4U, прежде чем она была приостановлена в январе 2025 года вместе со всеми другими категориальными гуманитарными программами после вступления Трампа в должность президента.

