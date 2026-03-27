Не встигли дійти додому: більшість депортованих зі США українців одразу відправили до ТЦК, — CNN

У листопаді 2025 року Імміграційно-митна служба США депортувала з країни 50 українців. При цьому більшість із депортованих українців після повернення одразу відправилися до ТЦК та були мобілізовані.

Українців після депортації відправляли до Польщі, а потім — через український кордон. Про це повідомляє CNN, яке поспілкувалося з українцями.

Один з них — Володимир Дуднік. Він розповів, що не встиг дійти додому, як його було мобілізовано.

"Коли я був на літаку до України, я розумів, що на мене чекає. Але сподівався, що, можливо, дозволять повернутися додому. Усе сталося ще швидше, ніж я думав. Я не дійшов додому, я ще не бачив своїх батьків", — розповів він.

Після затримання він провів 51 день у навчальному таборі, а згодом проходив навчання як оператор безпілотників. Зараз він воює на передовій на сході, а побратими дали йому позивний "Америка".

За даними ДПСУ, з 45 депортованих у листопаді 2025 чоловіків, 24 були оголошені в розшук, після чого їх передали співробітникам поліції, які потім доставили їх до ТЦК. Там наголосили, що "розшукуваним" вважається той чоловік, який не оновив свої дані або порушив правила мобілізації.

Загалом, за даними Міноборони, близько 2 мільйонів людей перебувають в розшуку через ухилення від мобілізації.

У CNN нагадують, що адміністрація Дональда Трампа зробила імміграційну політику більш жорсткою. При цьому, попри заяви влади, багато депортованих мають мінімальні порушення або взагалі не мають кримінального минулого.

Для українських чоловіків, пише CNN, депортація може означати безпосередню відправку на фронт.

Загалом 280 000 українців в’їхали до США за програмою U4U, перш ніж її було призупинено в січні 2025 року разом з усіма іншими категоріальними гуманітарними програмами після вступу Трампа на посаду президента.

Раніше у Вінниці було створено мобільні групи оповіщення, які будуть займатися адресним врученням повісток щодо необхідності з'явитися до ТЦК.

Раніше Фокус пояснював, що від час воєнного стану та загальної мобілізації, що продовжують діяти в Україні, військовозобов'язані чоловіки отримують повістки, які мають деякі відмінності.

Нагадаємо, що журналіст Юрій Бутусов заявив, що головні проблеми мобілізації в Україні полягають не лише у "бусифікації", а й у тому, що система розбита на "кілька безвідповідальних фрагментів".