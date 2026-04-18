ТЦК у пунктах пропуску вручає повістки депортованим українцям: у ДПСУ прокоментували заяву нардепа

Країна, яка депортує українця на батьківщину, не зобов'язана повідомляти про це офіційні органи Києва. Тому прикордонники не отримують інформацію від закордонних правоохоронних органів про можливе примусове виселення громадян.

Військові територіальних центрів комплектації не несуть службу у пунктах пропуску. Про це "24 каналу" розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Утім, якщо громадянин України перебуває в розшуку та відображається в єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг", то під час прикордонного контролю, згідно із законодавством, таких людей прикордонники передають до поліції.

І вже правоохоронці, з'ясовувавши обставини розшуку особи, можуть передати чоловіка до ТЦК, зазначив спікер ДПСУ.

Заява нардепа Горбенка

Представник комітету з питань прав людини Руслан Горбенко розповідав, що випадки офіційної депортації українців, які скоїли злочин, існують на практиці. У пунктах пропуску чоловіків нібито зустрічають військові ТЦК та вручають повістки.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін допомагатиме поверненню до України чоловіків призовного віку. Володимир Зеленський погодився із словами канцлера Фрідріха Мерца. За словами президента, повернення українських чоловіків — це передусім питання справедливості та ротації.

Фокус писав, що у листопаді 2025 року Імміграційно-митна служба США депортувала з країни 50 українців. При цьому більшість із депортованих одразу після повернення були мобілізовані.