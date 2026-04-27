Удар по Одесі: повністю згорів готель і машини поруч, деталі (фото)

Уночі 27 квітня російська армія знову масовано атакувала Одесу: у місті численні пошкодження, постраждали люди.

Під прицілом ворога були цивільна інфраструктура і житлові будинки, повідомив вранці голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За його інформацією, по медичну допомогу звернулися 10 осіб, зокрема двоє дітей.

Найбільше пошкоджень зафіксовано в Приморському районі міста: постраждали житлові будинки, готель, який згорів повністю, як і припарковані поруч авто, а також інші об'єкти в центрі Одеси.

Як пише "Думская", один із "Шахедів влетів просто у квартиру.

"Шахед" влетів просто у квартиру в Одесі

Також під ударом були Хаджибейський і Київський райони, де ударні дрони атакували житлові багатоповерхівки, приватну забудову і транспортні засоби.

Відео дня

Комунальники ліквідовують наслідки обстрілу

На місцях придетів усю ніч працювали понад 250 співробітників екстрених служб і комунальників.

Лисак запевнив, що постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу, а мешканцям пошкоджених будинків — допомогу та консультації щодо компенсацій.

Пізніше голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що кількість постраждалих збільшилася до 11. Пошкоджено, крім усього іншого, фунікулер і припортову інфраструктуру.

Атака дронів на Одесу почалася після опівночі. Повітряні Сили України повідомили про БпЛА в напрямку міста о 00:41. Потім аналогічне попередження з'явилося о 04:51.

Зранку ворог дронами також атакував Полтавський район. В ОВА повідомили про падіння дрона, однак про постраждалих інформації не надходило.

Нагадаємо, в ніч на 26 квітня росіяни також атакували Одесу дронами: у місті пошкоджень зазнали цивільна та портова інфраструктура, одна людина постраждала.

Також повідомлялося, що українські дрони вразили три військові кораблі РФ і МіГ-31 у Криму.