Удар по Одессе: полностью сгорел отель и машины рядом, детали (фото)

Ночью 27 апреля российская армия снова массированно атаковала Одессу: в городе многочисленные повреждения, пострадали люди.

Под прицелом врага были гражданская инфраструктура и жилые дома, сообщил утром глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. По его информации, за медицинской помощью обратились 10 человек, в том числе двое детей.

Больше всего повреждений зафиксировано в Приморском районе города: пострадали жилые дома, отель, который сгорел полностью, как и припаркованные рядом авто, а также другие объекты в центре Одессы.

Как пишет "Думская", один из "Шахедов влетел прямо в квартиру.

"Шахед" влетел прямо в квартиру в Одессе

Также под ударом были Хаджибейский и Киевский районы, где ударные дроны атаковали жилые многоэтажки, частную застройку и транспортные средства.

Фото: Сергей Лысак / Telegram

Коммунальщики ликвидируют последствия обстрела Фото: Сергей Лысак / Telegram

На местах придетов всю ночь работали более 250 сотрудников экстренных служб и коммунальщиков.

Лысак заверил, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, а жителям поврежденных домов — помощь и консультации по компенсациям.

Позже глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что количество пострадавших увеличилось до 11. Повреждены, кроме всего прочего, фуникулер и припортовая инфраструктура.

Атака дронов на Одессу началась после полуночи. Воздушные Силы Украины сообщили о БпЛА в направлении города в 00:41. Затем аналогичное предупреждение появилось в 04:51.

Утром враг дронами также атаковал Полтавский район. В ОВА сообщили о падении дрона, однако о пострадавших информации не поступало.

Напомним, в ночь на 26 апреля россияне также атаковали Одессу дронами: в городе повреждения получили гражданская и портовая инфраструктура, один человек пострадал.

Также сообщалось, что украинские дроны поразили три военных корабля РФ и МиГ-31 в Крыму.