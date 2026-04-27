В Одессе прогремели взрывы: россияне массированно атаковали город "Шахедами", поднялись пожары

В ночь на 27 апреля в Одессе прогремела серия взрывов на фоне атаки российских дронов. Враг запустил на город несколько десятков ударных беспилотников, в результате чего в городе зафиксированы попадания и пожары.

На фоне массированной атаки в городе работали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, призвав жителей находиться в безопасных местах.

"Прошу жителей Одессы находиться в безопасных местах! Работает ПВО!", — отметил чиновник.

Около 01:00 часов Воздушные силы предупредили о движении вражеских дронов из акватории Черного моря в направлении Одессы. Мониторинговые каналы писали о подлете к городу сначала 15, а затем еще около 10 ударных дронов. В 01:20 часов аналитики предупредили о движении еще около 5 беспилотников в направлении Одессы.

Через несколько минут военные зафиксировали новую группу ударных дронов, которая летела в направлении города.

Вскоре одесское медиа "Думская" сообщило, что в городе на фоне вражеской атаки зафиксированы удары по жилым домам.

Вскоре председатель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак рассказал, что в городе зафиксировано попадание в жилой дом.

Олег Кипер уточнил, что в результате атаки в городе поврежден дом, а также здание отеля и частные автомобили. В городе зафиксированы падения обломков дронов, а также есть пострадавшие.

Информация о последствиях атаки на момент публикации уточняется.

В ночь на 26 апреля россияне также атаковали Одессу дронами: в городе повреждения получили гражданская и портовая инфраструктура, один человек пострадал.

Напомним, 25 апреля ВС РФ атаковали Днепр "Шахедами": в жилую квартиру залетел беспилотник и не взорвался.