В Одесі пролунали вибухи: росіяни масовано атакували місто "Шахедами", здійнялися пожежі

У ніч на 27 квітня в Одесі пролунала серія вибухів на тлі атаки російських дронів. Ворог запустив на місто кілька десятків ударних безпілотників, внаслідок чого у місті зафіксовані влучання та пожежі.

На тлі масованої атаки у місті працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, закликавши мешканців перебувати у безпечних місцях.

"Прошу мешканців Одеси перебувати в безпечних місцях! Працює ППО!", — зазначив посадовець.

Близько 01:00 години Повітряні сили попередили про рух ворожих дронів з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси. Моніторингові канали писали про підліт до міста спершу 15, а потім ще близько 10 ударних дронів. Об 01:20 годині аналітики попередили про рух ще близько 5 безпілотників у напрямку Одеси.

Через кілька хвилин військові зафіксували нову групу ударних дронів, що летіла у напрямку міста.

Невдовзі одеське медіа "Думская" повідомило, що у місті на тлі ворожої атаки зафіксовані удари по житлових будинках.

Невдовзі голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що у місті зафіксовано влучання у житловий будинок.

Олег Кіпер уточнив, що внаслідок атаки у місті пошкоджений будинок, а також будівля готелю та приватні автомобілі. У місті зафіксовані падіння уламків дронів, а також є постраждалі.

Інформація щодо наслідків атаки на момент публікації уточнюється.

У ніч на 26 квітня росіяни також атакували Одесу дронами: у місті пошкоджень зазнали цивільна та портова інфраструктура, одна людина постраждала.

Нагадаємо, 25 квітня ЗС РФ атакували Дніпро "Шахедами": до житлової квартири залетів безпілотник і не вибухнув.