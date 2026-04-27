В Одесі пролунали вибухи: росіяни масовано атакували місто "Шахедами", здійнялися пожежі
У ніч на 27 квітня в Одесі пролунала серія вибухів на тлі атаки російських дронів. Ворог запустив на місто кілька десятків ударних безпілотників, внаслідок чого у місті зафіксовані влучання та пожежі.
На тлі масованої атаки у місті працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, закликавши мешканців перебувати у безпечних місцях.
"Прошу мешканців Одеси перебувати в безпечних місцях! Працює ППО!", — зазначив посадовець.
Близько 01:00 години Повітряні сили попередили про рух ворожих дронів з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси. Моніторингові канали писали про підліт до міста спершу 15, а потім ще близько 10 ударних дронів. Об 01:20 годині аналітики попередили про рух ще близько 5 безпілотників у напрямку Одеси.
Через кілька хвилин військові зафіксували нову групу ударних дронів, що летіла у напрямку міста.
Невдовзі одеське медіа "Думская" повідомило, що у місті на тлі ворожої атаки зафіксовані удари по житлових будинках.
Невдовзі голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що у місті зафіксовано влучання у житловий будинок.
Олег Кіпер уточнив, що внаслідок атаки у місті пошкоджений будинок, а також будівля готелю та приватні автомобілі. У місті зафіксовані падіння уламків дронів, а також є постраждалі.
Інформація щодо наслідків атаки на момент публікації уточнюється.
У ніч на 26 квітня росіяни також атакували Одесу дронами: у місті пошкоджень зазнали цивільна та портова інфраструктура, одна людина постраждала.
Нагадаємо, 25 квітня ЗС РФ атакували Дніпро "Шахедами": до житлової квартири залетів безпілотник і не вибухнув.