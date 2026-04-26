Росія вночі атакувала Україну 144 дронами: є руйнування та постраждалі (фото)

У ніч на неділю, 26 квітня, росіяни атакували українські міста 144 безпілотниками різних типів. Протиповітряною обороною збито або подавлено 124 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих дронів на 6 локаціях. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Одеська область

Внаслідок нічних ударів безпілотниками була пошкоджена цивільна та портова інфраструктура. Постраждала одна людина, якій надається уся необхідна допомога, повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

На території порту пошкоджено технологічне обладнання, резервуари з олією та вантажний транспорт. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники, поінформував посадовець.

У пʼятиповерховому будинку житлового сектору вибито вікна, пошкоджено легковий автомобіль. Пошкоджень зазнав й обʼєкт промислової інфраструктури.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба додав, що зафіксовано пошкодження цивільного судна під прапором Палау, яке перебувало в порту під завантаженням. Серед членів екіпажу, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Харківська область

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 18 населених пунктів області, внаслідок яких постраждали 4 людей, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни застосували понад 50 БПЛА різних типів. Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

Чернігівська область

У північній та північно-східній частинах міста Чернігів зафіксовано кілька влучань, інформує міська рада. Внаслідок удару пошкоджено вікна у багатоквартирному житловому будинку та територіальному центрі соціального обслуговування, постраждала релігійна споруда, є пошкодження на території ринку.

Є влучання по об’єктах цивільної інфраструктури, також зафіксовано влучання ворожого безпілотника у двоповерховий приватний будинок, де виникла пожежа.

Після ранкової атаки безпілотниками у приватному секторі та на об’єктах цивільної інфраструктури Чернігова виникли пожежі, поінформували у ДСНС. Вогонь знищив автомобілі.

Дніпропетровська область

Ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією, внаслідок чого загинула людина, ще четверо постраждали, повідомив глава ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі після удару по об'єкту інфраструктури виникла пожежу, яка вже приборкана.

У Нікопольському районі противник поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах, де пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Загинула людина.

На Синельниківщині росіяни вдарили по Петропавлівській і Дубовиківській громадах. Зайнявся магазин, пошкодження отримали приватні будинки та автівки. Постраждали четверо людей.

У Кривому Розі та Лозуватській громаді після ударів по інфраструктурі виникли пожежі.

Херсонська область

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

ЗС РФ пошкодили багатоповерхівку та 2 приватні будинки, понівечили складське приміщення, фермерське господарство, автозаправну станцію, стільникову вежу, вантажівку та приватні автомобілі. 7 людей дістали поранення.

Нагадаємо, у суботу, 25 квітня, росіяни тричі атакували Дніпро. Загинуло вісім людей, десятки отримали поранення.

Під час однієї з атак російський "Шахед" залетів прямо до квартири через вікно, але не здетонував.