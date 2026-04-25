РФ утретє за добу атакувала Дніпро: 10 поранених, четверо — у важкому стані, — ОВА (фото)

Російські окупанти втретє за добу здійснили удар по місту Дніпро, в результаті чого кількість поранених зросла до 10 осіб. Наразі вісім з них було відправлено до лікарень, а кілька осіб перебувають у важкому стані.

Станом на 20:00 відомо, що двоє осіб відмовилися від госпіталізації, а четверо з восьми постраждалих перебувають у важкому стані. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram.

"Уже десять поранених через вечірню атаку росіян на Дніпро. Вісім – у лікарні", — йдеться у повідомленні.

Олександр Ганжа повідомив про наслідки вечірньої атаки на Дніпро

За словами пана Ганжі, низка постраждалих перебуваються у важкому стані. Це — чоловіки віком 24, 26, 44 та 53 років.

"Всім надають необхідну меддопомогу", — резюмує начальник Дніпропетровської ОВА.

Масована атака РФ на Україну 25 квітня — що відомо

З вечора п'ятниці 24 квітня ЗС РФ здійснювали комбінований масований масований удар по Україні. Ударів зазнали Дніпро, Біла Церква, Шостка, Рені та інші міста.

Відео дня

Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі в Дніпрі. В результаті атаки загинула жінка, один з будинків зазнав значних пошкоджень.

Пізніше начальник Дніпропетровської ОВА Ганжа повідомив, що внаслідок нічної атаки ЗС РФ постраждало 46 осіб, еред них — п'ятеро дітей. Наразі відомо про завершення аварійно-рятувальних робіт на місці обстрілу, в результаті якого підтверджено смерть шістьох людей та 23 постраждалих.