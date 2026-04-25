РФ в третий раз за сутки атаковала Днепр: 10 раненых, четверо — в тяжелом состоянии, — ОВА (фото)

Российские оккупанты в третий раз за сутки осуществили удар по городу Днепр, в результате чего количество раненых возросло до 10 человек. Сейчас восемь из них были отправлены в больницы, а несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

По состоянию на 20:00 известно, что два человека отказались от госпитализации, а четверо из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.

"Уже десять раненых из-за вечерней атаки россиян на Днепр. Восемь — в больнице", — говорится в сообщении.

Александр Ганжа сообщил о последствиях вечерней атаки на Днепр Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

По словам господина Ганжи, ряд пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Это — мужчины в возрасте 24, 26, 44 и 53 лет.

"Всем оказывают необходимую медпомощь", — резюмирует начальник Днепропетровской ОВА.

Массированная атака РФ на Украину 25 апреля — что известно

С вечера пятницы 24 апреля ВС РФ осуществляли комбинированный массированный массированный удар по Украине. Ударам подверглись Днепр, Белая Церковь, Шостка, Рени и другие города.

Відео дня

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Днепре. В результате атаки погибла женщина, один из домов получил значительные повреждения.

Позже начальник Днепропетровской ОВА Ганжа сообщил, что в результате ночной атаки ВС РФ пострадали 46 человек, среди них — пятеро детей. Известно о завершении аварийно-спасательных работ на месте обстрела, в результате которого подтверждена смерть шести человек и 23 пострадавших.