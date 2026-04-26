Россия ночью атаковала Украину 144 дронами: есть разрушения и пострадавшие (фото)

В ночь на воскресенье, 26 апреля, россияне атаковали украинские города 144 беспилотниками различных типов. Противовоздушной обороной сбито или подавлено 124 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых дронов на 6 локациях. Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

Сбитые вражеские цели Фото: Воздушные силы ВСУ

Одесская область

В результате ночных ударов беспилотниками была повреждена гражданская и портовая инфраструктура. Пострадал один человек, которому оказывается вся необходимая помощь, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Пожар Фото: из открытых источников

На территории порта повреждено технологическое оборудование, резервуары с маслом и грузовой транспорт. Пожары оперативно ликвидировали спасатели, проинформировал чиновник.

В пятиэтажном доме жилого сектора выбиты окна, поврежден легковой автомобиль. Повреждения получил и объект промышленной инфраструктуры.

Відео дня

Последствия вражеской атаки Фото: из открытых источников

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба добавил, что зафиксировано повреждение гражданского судна под флагом Палау, которое находилось в порту под загрузкой. Среди членов экипажа, по предварительной информации, пострадавших нет.

Харьковская область

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 18 населенных пунктов области, в результате которых пострадали 4 человека, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Поврежденная машина

Россияне применили более 50 БПЛА различных типов. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

Черниговская область

В северной и северо-восточной частях города Чернигов зафиксировано несколько попаданий, информирует городской совет. В результате удара повреждены окна в многоквартирном жилом доме и территориальном центре социального обслуживания, пострадало религиозное сооружение, есть повреждения на территории рынка.

Многоэтажка в Чернигове Фото: из открытых источников

Есть попадания по объектам гражданской инфраструктуры, также зафиксировано попадание вражеского беспилотника в двухэтажный частный дом, где возник пожар.

Спасатели ликвидируют последствия атаки Фото: ГСЧС

После утренней атаки беспилотниками в частном секторе и на объектах гражданской инфраструктуры Чернигова возникли пожары, проинформировали в ГСЧС. Огонь уничтожил автомобили.

Днепропетровская область

Враг атаковал четыре района области беспилотниками и артиллерией, в результате чего погиб человек, еще четверо пострадали, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

Разрушенное здание

В Днепре после удара по объекту инфраструктуры возник пожар, который уже потушен.

В Никопольском районе противник попал по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской и Покровской громадах, где повреждены частные дома и автомобили. Погиб человек.

На Синельниковщине россияне ударили по Петропавловской и Дубовиковской громадам. Загорелся магазин, повреждения получили частные дома и автомобили. Пострадали четыре человека.

В Кривом Роге и Лозоватской громаде после ударов по инфраструктуре возникли пожары.

Херсонская область

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

ВС РФ повредили многоэтажку и 2 частных дома, повредили складское помещение, фермерское хозяйство, автозаправочную станцию, вышку мобильной связи, грузовик и частные автомобили. 7 человек получили ранения.

Напомним, в субботу, 25 апреля, россияне трижды атаковали Днепр. Погибло восемь человек, десятки получили ранения.

Во время одной из атак российский "Шахед" залетел прямо в квартиру через окно, но не сдетонировал.