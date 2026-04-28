Рекорд з часів СРСР: стало відомо, скільки РФ витрачає на годину на війну в Україні

Військові витрати Росії сягнули 190 млрд доларів — це рекорд з часів СРСР. Більше РФ витрачають тільки США і Китай.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), з 2024 року сукупні витрати на армію збільшилися на 5,9%, а відносно довоєнного періоду — на 96%. Радянський союз, за даними SIPRI, витрачав на оборону 218-245 млрд доларів щорічно в 1987-1990 роки.

За підрахунками SIPRI, в середньому на військові потреби в Росії йде майже 22 млн доларів на годину. Уперше в сучасній історії країни на армію було витрачено 20% усіх державних витрат, заявляють експерти.

Крім цієї частини бюджету, військові витрати є і в інших розділах — у будівництві, освіті, соціальній політиці. У підсумку загальні військові витрати — майже 16 трлн рублів. це близько 38% федерального бюджету, порахували в SIPRI.

За загальним розміром військового бюджету Росія посіла третє місце у світі після США (954 млрд доларів) і Китаю (336 млрд доларів).

Загальні військові витрати склали 2,5 відсотка від світового валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2025 році.

П'ятьма найбільшими країнами за військовими витратами у 2025 році були США, Китай, Росія, Німеччина та Індія, на частку яких разом припало 58 відсотків світових військових витрат.

Військові витрати США скоротилися на 7,5 відсотка до 954 мільярдів доларів у 2025 році, тоді як витрати Китаю зросли на 7,4 відсотка до приблизно 336 мільярдів доларів.

Україна за витратами на військові потреби опинилася на сьомому місці і збільшила свої витрати на 20 відсотків, до оціночних 84,1 млрд доларів, або 40 відсотків ВВП.

Замикає десятку "лідерів" Японія, чиї військові витрати навіть перевершують витрати Ізраїлю, який опинився на 11 місці.

Військові витрати 32 країн-членів НАТО склали 1581 млрд доларів у 2025 році, або 55 відсотків від загальних світових витрат. Європейські країни-члени НАТО витратили загалом 559 млрд доларів. Із 32 країн-членів НАТО, 23 витратили щонайменше 2,0 відсотка ВВП на свої збройні сили у 2025 році, згідно з методологією SIPRI.

Загалом у списку 40 країн. І трійка "відстаючих" це — Іран, Чехія та Ірак.

