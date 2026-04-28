Рекорд со времен СССР: стало известно, сколько РФ тратит в час на войну в Украине

Военные расходы России достигли 190 млрд долларов — это рекорд со времен СССР. Больше РФ тратят только США и Китай.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), с 2024 года совокупные траты на армию увеличились на 5,9%, а относительно довоенного периода — на 96%. Советский союз, по данным SIPRI, тратил на оборону 218-245 млрд долларов ежегодно в 1987-1990 годы.

Сколько мир потратил на военные нужды в 2025 году

По подсчетам SIPRI, в среднем на военные нужды в России уходит почти 22 млн долларов в час. Впервые в современной истории страны на армию было потрачено 20% всех государственных расходов, заявляют эксперты.

Помимо этой части бюджета, военные расходы есть и в других разделах — в строительстве, образовании, социальной политике. В итоге общие военные траты - почти 16 трлн рублей. это около 38% федерального бюджета, посчитали в SIPRI.

По общему размеру военного бюджета Россия заняла третье место в мире после США (954 млрд долларов ) и Китая (336 млрд долларов).

Общие военные расходы составили 2,5 процента от мирового валового внутреннего продукта (ВВП) в 2025 году.

Пятью крупнейшими странами по военным расходам в 2025 году были США, Китай, Россия, Германия и Индия, на долю которых вместе пришлось 58 процентов мировых военных расходов.

Военные расходы США сократились на 7,5 процента до 954 миллиардов долларов в 2025 году, в то время как расходы Китая выросли на 7,4 процента до примерно 336 миллиардов долларов.

Украина по тратам на военные нужды оказалась на седьмом месте и увеличила свои расходы на 20 процентов, до оценочных 84,1 млрд долларов, или 40 процентов ВВП.

Замыкает десятку "лидеров" Япония, чьи военные расходы даже превосходят траты Израиля, который оказался на 11 месте.

Военные расходы 32 стран-членов НАТО составили 1581 млрд долларов в 2025 году, или 55 процентов от общих мировых расходов. Европейские страны-члены НАТО потратили в общей сложности 559 млрд долларов. Из 32 стран-членов НАТО, 23 потратили не менее 2,0 процента ВВП на свои вооруженные силы в 2025 году, согласно методологии SIPRI.

Всего в списке 40 стран. И тройка "отстающих" это — Иран, Чехия и Ирак.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ежедневные расходы России на войну с Украиной почти достигают одного миллиарда долларов.

Напомним, согласно данным портала Минфин, по состоянию на 14 мая 2025 года суммарная стоимость потерянной техники со стороны российской армии с начала полномасштабного вторжения составляет примерно 93,78 млрд долларов.