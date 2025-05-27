Один день войны для России обходится почти в миллиард долларов, — Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ежедневные расходы России на войну с Украиной почти достигают одного миллиарда долларов.

Related video

Об этом он сказал в интервью азербайджанскому изданию Haqqin.

"Стоимость одного дня войны для россии составляет почти один миллиард долларов. Сколько благ они смогли бы принести своему народу за эти деньги! А что они делают вместо этого? Сеют смерть!", — заявил Сибига.

Руководитель МИД сообщил, что после анализа российских ракет, особенно баллистических, было установлено, что примерно 30-35% их деталей происходят из западных стран. По словам Сибиги, это свидетельствует о том, что Россия ищет способы обхода санкций, поэтому важно вводить вторичные ограничения против третьих стран, которые помогают агрессору.

"Я могу вам точно сказать: санкции работают! Их надо усиливать и закрывать пути, с помощью которых россия обходит санкции. Иначе мы не сможем остановить Россию", — сказал глава МИД Украины.

Сибига добавил, что Украина постоянно призывает США усилить санкционное давление на Россию с целью принудить ее к перемирию. Кроме того, Киев обратился к европейским союзникам с просьбой ввести аналогичные ограничения. Украинская сторона предлагает ограничить цену на российскую нефть на уровне 30 долларов за баррель, а также настаивает на введении вторичных санкций и расширении ограничений против российского банковского сектора, в частности против Центробанка РФ.

Напомним, согласно данным портала Минфин, по состоянию на 14 мая 2025 года суммарная стоимость потерянной техники со стороны российской армии с начала полномасштабного вторжения составляет примерно $93,78 млрд.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за три года полномасштабного российского вторжения Россия убила 13 тысяч мирных жителей и до 100 тысяч украинских военных.