Один день війни для Росії обходиться майже в мільярд доларів, — Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що щоденні витрати Росії на війну з Україною майже досягають одного мільярда доларів.

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Про це він сказав в інтерв'ю азербайджанському виданню Haqqin.

"Вартість одного дня війни для росії становить майже один мільярд доларів. Скільки благ вони змогли б принести своєму народу за ці гроші! А що вони роблять замість цього? Сіють смерть!", — заявив Сибіга.

Керівник МЗС повідомив, що після аналізу російських ракет, особливо балістичних, було встановлено, що приблизно 30–35% їхніх деталей походять із західних країн. За словами Сибіги, це свідчить про те, що Росія шукає способи обходу санкцій, тому важливо впроваджувати вторинні обмеження проти третіх країн, які допомагають агресору.

"Я можу вам точно сказати: санкції працюють! Їх треба посилювати і закривати шляхи, за допомогою яких росія обходить санкції. Інакше ми не зможемо зупинити росію", — сказав очільник МЗС України.

Сибіга додав, що Україна постійно закликає США посилити санкційний тиск на Росію з метою змусити її до перемир’я. Крім того, Київ звернувся до європейських союзників із проханням запровадити аналогічні обмеження. Українська сторона пропонує обмежити ціну на російську нафту на рівні 30 доларів за барель, а також наполягає на введенні вторинних санкцій і розширенні обмежень проти російського банківського сектору, зокрема проти Центробанку РФ.

Нагадаємо, згідно з даними порталу Мінфін, станом на 14 травня 2025 року сумарна вартість втраченої техніки з боку російської армії з початку повномасштабного вторгнення становить приблизно $93,78 млрд.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що за три роки повномасштабного російського вторгнення Росія вбила 13 тисяч мирних жителів і до 100 тисяч українських військових.