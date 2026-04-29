ЗС РФ масовано атакували Україну: спалахнули масштабні пожежі, є загибла (фото)

У ніч на 29 квітня ЗС РФ продовжили терор українських міст ракетами і дронами.

Вибухи гриміли в Сумській та Одеській області, а також у Дніпрі та Харкові.

У Сумській області під ударом опинилася Шосткинська громада. Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, ворог використовував дрони та ракету, прицільно атакуючи будинки мирних жителів.

Унаслідок ударів у житловому секторі спалахнули масштабні пожежі. Через отруєння чадним газом загинула 65-річна мешканка одного з будинків. Ще двоє людей звернулися до медиків по допомогу. Решту мешканців будинків було евакуйовано вчасно.

У Шостці горить будинок після атаки дрона Фото: Сумська ОВА/ Telegram

У Дніпрі про вибухи повідомлялося після опівночі. Крім того, ЗС РФ атакували область. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, противник майже 20 разів атакував два райони безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Під ударом опинилися Нікопольський і Синельниківський райони. У першому пошкоджено адмінбудівлю, приватні будинки та два пожежні автомобілі, а на Синельниківщині постраждала Покровська громада, де після атаки виникла пожежа. Про травмованих не повідомляють.

Під атакою опинився і Харків. За даними мера міста Ігоря Терехова, прильоти було зафіксовано в Основ'янському, Немишлянському та Індустріальному районах. Є пошкодження житлових будинків, обійшлося без загиблих і поранених.

В Одеській області росіяни атакували Ізмаїл. Удар припав на районну лікарню. Крім того, ЗС РФ атакували об'єкти інфраструктури міста. Є постраждалі.

Нагадаємо, напередодні російська авіація завдала удару по території Сумської області, внаслідок чого постраждали люди. Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура Ямпільської громади.

Також повідомлялося, що в Одеській області після обстрілу РФ в акваторії порту розлилося масло.