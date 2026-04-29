ВС РФ массированно атаковали Украину: вспыхнули масштабные пожары, есть погибшая (фото)

В ночь на 29 апреля ВС РФ продолжили террор украинских городов ракетами и дронами.

Взрывы гремели в Сумской и Одесской области, а также в Днепре и Харькове.

В Сумской области под ударом оказалась Шосткинская община. Как сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, враг использовал дроны и ракету, прицельно атакуя дома мирных жителей.

В результате ударов в жилом секторе вспыхнули масштабные пожары. Из-за отравления угарным газом погибла 65-летняя жительница одного из домов. Еще два человека обратились к медикам за помощью. Остальные жители домов были эвакуированы вовремя.

В Шостке горит дом после атаки дрона Фото: Сумская ОВА/ Telegram

В Днепре о взрывах сообщалось после полуночи. Кроме того, ВС РФ атаковали область. По информации главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, противник почти 20 раз атаковал два района беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

Под ударом оказались Никопольский и Синельниковский районы. В первом повреждены админздание, частные дома и два пожарных автомобиля, а на Синельниковщине пострадала Покровская община, где после атаки возник пожар. О раненых не сообщается.

Под атакой оказался и Харьков. По данным мэра города Игоря Терехова, прилеты были зафиксированы в Основянском, Немышлянском и Индустриальном районах. Есть повреждения жилых домов, обошлось без погибших и раненых.

В Одесской области россияне атаковали Измаил. Удар пришелся по районной больнице. Кроме того, ВС РФ атаковали объекты инфраструктуры города. Есть пострадавшие.

Напомним, накануне российская авиация нанесла удар по территории Сумской области, в результате чего пострадали люди. Под обстрел попала гражданская инфраструктура Ямпольской громады.

Также сообщалось, что в Одесской области после обстрела РФ в акватории порта разлилось масло.