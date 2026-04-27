В Одесской области после обстрела РФ в акватории порта разлилось масло: есть ли риск экологической катастрофы

Российские оккупанты 26 апреля атаковали Черноморск в Одесской области, в результате чего, в частности, был поврежден местный торговый порт. Во время пожара был разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн.

Из-за этого была зафиксирована утечка масла в акваторию порта. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Работники порта оперативно локализовали последствия аварии, установив специальные барьеры для сдерживания растекания. Также была перекрыта дождевая канализация, чтобы не допустить попадания остатков продукции в водную среду.

При этом при обследовании было установлено, что масло не попало в почву, ведь там установлено бетонное покрытие.

В то же время специалисты зафиксировали утечку масла в акваторию порта — там образовалось пятно размером 400 на 200 метров. Для его сдерживания развернуты боновые заграждения.

Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

"Инспекция отобрала пробы морской воды для лабораторных исследований. Результаты анализов позволят определить фактический уровень загрязнения и подготовить расчет ущерба. Окончательная оценка ущерба морской среде, нанесенного в результате вооруженной агрессии, будет проведена после получения полного объема необходимых данных", — отметили в Госинспекции.

Напомним, что ранее российская армия осуществила атаку по Днестровской ГЭС 7 марта. Из-за этого через несколько дней были замечены пятна технических масел в реке Днестр в районе села Лядова Ярышевской сельской территориальной общины Могилев-Подольского района Винницкой области.

В конце 2025 года в Одесском заливе зафиксировали масштабное загрязнение воды растительным маслом, которое уже добралось до городского побережья. Тогда отмечалось, что российские удары все чаще приходятся на объекты, повреждение которых неизбежно вызывает серьезные экологические последствия — портовые терминалы, резервуары с топливом или растительным маслом, промышленные склады.

