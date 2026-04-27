На Одещині після обстрілу РФ в акваторії порту розлилася олія: чи є ризик екологічної катастрофи

Російські окупанти 26 квітня атакували Чорноморськ на Одещині, внаслідок чого, зокрема, був пошкоджений місцевий торговельний порт. Під час пожежі було зруйновано резервуар із соняшниковою олією об’ємом 6 тисяч тонн.

Через це було зафіксовано витік олії в акваторію порту. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Працівники порту оперативно локалізували наслідки аварії, встановивши спеціальні бар'єри для стримування розтікання. Також було перекрито дощову каналізацію, щоб не допустити потрапляння залишків продукції у водне середовище.

При цьому під час обстеження було встановлено, що олія не потрапила в ґрунт, адже там встановлене бетонне покриття.

Водночас фахівці зафіксували витік олії в акваторію порту — там утворилася пляма розміром 400 на 200 метрів. Для її стримування розгорнуті бонові загородження.

Відео дня

Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

"Інспекція відібрала проби морської води для лабораторних досліджень. Результати аналізів дадуть змогу визначити фактичний рівень забруднення та підготувати розрахунок збитків. Остаточна оцінка шкоди морському середовищу, завданої внаслідок збройної агресії, буде проведена після отримання повного обсягу необхідних даних", — наголосили в Держінспекції.

Нагадаємо, що раніше російська армія здійснила атаку по Дністровській ГЕС 7 березня. Через це за декілька днів було помічено плями технічних масел у річці Дністер у районі села Лядова Яришівської сільської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області.

Наприкінці 2025 року в Одеській затоці зафіксували масштабне забруднення води рослинною олією, яке вже дісталося міського узбережжя. Тоді наголошувалося, що російські удари дедалі частіше припадають на об’єкти, пошкодження яких неминуче спричиняє серйозні екологічні наслідки — портові термінали, резервуари з паливом або рослинною олією, промислові склади.

