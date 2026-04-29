Навчив військовий: 12-річна дитина знешкодила російський FPV-дрон, який летів на її рідних

12-річний семикласник Анатолій Прохоренко з міста Семенівка Чернігівської області, старший із п'ятьох дітей у сім'ї, виявив справжній героїзм, коли його молодшим братам і сестрі загрожувала смертельна небезпека.

У бесіді з "Суспільне. Чернігів" хлопчик розповів, як під час перебування на вулиці побачив, що російський безпілотник на оптоволокні летить у бік, де гралися його брати та сестра.

"Він просто летить, я бачив, що починає повертати. Тільки присів, дивлюся — він наверх. Кажу: "Усе, 15 секунд, і рву!". Вибігає мій племінник і кричить: "Рви!" Я рву і бачу, що він пішов розганятися вгору, бо втрачає керування і починає падати. Ми вже приготувалися, що зараз вибухне. Але дрон упав від нас метрів за 100-150 у кущі", — згадує він.

За словами Анатолія, правильно розривати оптоволокно його навчили знайомі військові.

"Ми просто поїхали їм у ліс дрова пиляти. Ми дружили. Напиляли дров, і як останнє дерево спиляли, на ньому було це волокно. І він (військовослужбовець, — прим. ред) показав, сказав: "У рідкісному випадку рви". А вже інстинкт спрацював, бо своїх троє було, і ще троє не моїх", — каже він, маючи на увазі не тільки братів і сестер, а й інших дітей.

Попри те, що йому було дуже страшно робити це, він переборов емоції, оскільки йшлося про порятунок рідних. Зараз, зізнається школяр, страху він уже не відчуває.

"Я вже майже нічого не боюся. Так, страх "шахеда" ще є. Але поживши в Семенівці, коли воно літало над головою, то не страшно", — зазначає дитина.

Батько Толі, Володимир Полторацький, зізнався, що не одразу зрозумів, що сталося, а коли з'ясував, то відчув цілий спектр емоцій, зокрема гордість за сина:

"Страху нагнав усім: і матері, і батькові. Психологічно встояв, молодець. Отже, росте чоловік".

Операційний директор центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Микита Гавриленко констатує, що підлітку пощастило, що поруч не було другого дрона:

"Зазвичай FPV-дрон не летить сам. Його веде інший дрон із повітря. Умовно, "мавік" якийсь висить на висоті 300 метрів і дає цілевказівку: ціль там, або ціль перемістилася. І якщо цей дрон із висоти 300 метрів бачить хлопчика, який вирішив, що в нього все виходить, і починає знешкоджувати ці дрони: перерізати, заплутувати оптоволокно. Що буде далі? Далі цей хлопчик стане пріоритетною метою, тому що він заважає".

Через напружену ситуацію в місті родина Анатолія переїхала до Чернігова. Там хлопчик залишається надійною опорою для своїх рідних.

"Навіть тут ми його залишали і пішли в лікарню. Він залишається з усіма меншими", — пишається Полторацький.

Сам підліток мріє, щоб скоріше закінчилася війна. Він серйозно захоплюється механікою, любить проводити час із батьком і допомагати йому лагодити їхні авто.

"Батькові допомагаю з трактором, з машиною. У нас був трактор і була проблема з ходовою. Ми це все розібрали, я запам'ятав. Потім справа дійшла до машини", — каже він.

Після історії з дроном Анатолій також хоче стати військовим і працювати з безпілотниками.

