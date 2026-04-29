Научил военный: 12-летний ребенок обезвредил российский FPV-дрон, который летел на его родных

12-летний семиклассник Анатолий Прохоренко из города Семеновка Черниговской области, старший из пятерых детей в семье, проявил настоящий героизм, когда его младшим братьям и сестре грозила смертельная опасность.

В беседе с "Суспільне. Чернігів" мальчик рассказал, как во время пребывания на улице увидел, что российский беспилотник на оптоволокне летит в сторону, где играли его братья и сестра.

"Он просто летит, я видел, что начинает поворачивать. Только присел, смотрю — он наверх. Говорю: "Все, 15 секунд, и рву!". Выбегает мой племянник и кричит: "Рви!". Я рву и вижу, что он пошел разгоняться вверх, потому что теряет управление и начинает падать. Мы уже приготовились, что сейчас взорвется. Но дрон упал от нас метрах в 100–150 в кусты", – вспоминает он.

По словам Анатолия, правильно разрывать оптоволокно его научили знакомые военные.

"Мы просто поехали им в лес дрова пилить. Мы дружили. Напилили дров, и как последнее дерево спилили, на нем было это волокно. И он (военнослужащий, – прим. ред) показал, сказал: "В редком случае рви". А уже инстинкт сработал, потому что своих трое было, и еще трое не моих", – говорит он, имея в виду не только братьев и сестер, но и других детей.

Несмотря на то, что ему было очень страшно делать это, он переборол эмоции, поскольку речь шла о спасении родных. Сейчас, признается школьник, страха он уже не испытывает.

"Я уже почти ничего не боюсь. Да, страх "шахеда" еще есть. Но пожив в Семеновке, когда оно летало над головой, то не страшно", — отмечает ребенок.

Отец Толи, Владимир Полторацкий, признался, что не сразу понял, что произошло, а когда выяснил, то испытал целый спектр эмоций, в том числе гордость за сына:

"Страха нагнал всем: и матери, и отцу. Психологически устоял, молодец. Итак, растет мужчина".

Операционный директор центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Никита Гавриленко констатирует, что подростку повезло, что рядом не было второго дрона:

"Обычно FPV-дрон не летит сам. Его ведет другой дрон с воздуха. Условно, "мавик" какой-то висит на высоте 300 метров и дает целеуказание: цель там, или цель переместилась. И если этот дрон с высоты 300 метров видит мальчика, который решил, что у него все получается, и начинает обезвреживать эти дроны: перерезать, запутывать оптоволокно. Что будет дальше? Дальше этот мальчик станет приоритетной целью, потому что он мешает".

Из-за напряженной ситуации в городе семья Анатолия переехала в Чернигов. Там мальчик остается надежной опорой для своих родных.

"Даже здесь мы его оставляли и пошли в больницу. Он остается со всеми меньшими", – гордится Полторацкий.

Сам подросток мечтает, чтобы поскорее закончилась война. Он серьезно увлекается механикой, любит проводить время с отцом и помогать ему чинить их авто.

"Отцу помогаю с трактором, с машиной. У нас был трактор и была проблема с ходовой. Мы это все разобрали, я запомнил. Потом дело дошло до машины", – говорит он.

После истории с дроном Анатолий также хочет стать военным и работать с беспилотниками.

