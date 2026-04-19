РФ массированно атаковала Чернигов беспилотниками: погиб подросток, в городе значительные разрушения

В воскресенье ночью, 19 апреля, россияне массированно атаковали Чернигов беспилотниками. Погиб 16-летний юноша, ранены четыре человека.

Россияне ударили беспилотниками по учебному заведению в Чернигове, частным жилым домам в разных районах города и неработающему медицинскому учреждению. Об этом сообщает полиция Черниговщины.

В результате удара погиб подросток, также предварительно известно, что ранения получили три женщины в возрасте 86, 54 и 50 лет и 75-летний мужчина.

Последствия атаки по Чернигову Фото: Национальная полиция

В результате ударов в городе вспыхнули пожары, есть разрушения и повреждения.

Спасатели сообщили, что тело 16-летнего парня было найдено во время разбора разрушенных конструкций жилого дома.

Спасатели тушат пожар на месте попадания Фото: ГСЧС

Следственно-оперативные группы полиции документируют последствия атак, фиксируя разрушения и собирая доказательства. Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отметил, что в городе зафиксированы значительные разрушения. ВС РФ повредили лицей, частные дома. Были попадания на территории промышленного объекта, а также медучреждения, которое фактически было разрушено россиянами в 2022-м и не работало.

В лицее №22 выбиты окна, повреждена крыша и центральный вход Фото: Нацполиция

Начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский проинформировал, что в целом в результате ночной атаки на город было повреждено 7 частных домов, из которых 3 уничтожены огнем, административное здание, учебное заведение и два автомобиля.

Напомним, в ночь на 18 апреля россияне атаковали энергетический объект в Черниговской области, в результате чего по меньшей мере 380 тысяч абонентов оказались без электричества.

Также Фокус писал, что в ночь на 18 апреля россияне запустили десятки ударных беспилотников по Украине. Взрывы раздавались в Запорожье, Сумах и в Одесской области.