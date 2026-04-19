РФ масовано атакувала Чернігів безпілотниками: загинув підліток, у місті значні руйнування

У неділю вночі, 19 квітня, росіяни масовано атакували Чернігів безпілотниками. Загинув 16-річний юнак, поранено четверо осіб.

Росіяни вдарили безпілотниками по навчальному закладу у Чернігові, приватних житлових будинках в різних районах міста та непрацюючому медичному закладу. Про це повідомляє поліція Чернігівщини.

Внаслідок удару загинув підліток, також попередньо відомо, що поранення отримали три жінки віком 86, 54 і 50 років та 75-річний чоловік.

Наслідки атаки по Чернігову Фото: Національна поліція

Внаслідок ударів у місті спалахнули пожежі, є руйнування та пошкодження.

Рятувальники повідомили, що тіло 16-річного хлопця було знайдено під час розбору зруйнованих конструкцій житлового будинку.

Рятувальники гасять пожежу на місці влучання Фото: ДСНС

Слідчо-оперативні групи поліції документують наслідки атак, фіксуючи руйнування та збираючи докази. Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус наголосив, що у місті зафіксовані значні руйнування. ЗС РФ пошкодили ліцей, приватні будинки. Були влучання на території промислового обʼєкта, а також медзакладу, який фактично був зруйнований росіянами в 2022-му і не працював.

У ліцеї №22 вибиті вікна, пошкоджено дах і центральний вхід Фото: Нацполіція

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський поінформував, що загалом внаслідок нічної атаки на місто було пошкоджено 7 приватних будинків, з яких 3 знищено вогнем, адміністративну будівлю, заклад освіти та два автомобілі.

Нагадаємо, у ніч на 18 квітня росіяни атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області, внаслідок чого щонайменше 380 тисяч абонентів опинилися без електрики.

