Квітневий рекорд: Україна завдала 21 удару по російських нафтових активах, — Bloomberg

Кількість атак України на російську нафтову інфраструктуру досягла найвищого місячного рівня з грудня. І обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали до багаторічного мінімуму.

Згідно з даними, зібраними Bloomberg на основі публічних заяв Києва і Кремля, у квітні Україна завдала щонайменше 21 удару по російських нафтопереробних заводах, морських об'єктах, включно з експортними терміналами, та інфраструктурі нафтопроводів.

Україна активізувала атаки на інфраструктуру противника, оскільки Київ прагне скоротити надприбутки, які Москва отримує від викликаного війною з Іраном зростання світових нафтових ринків. Росія, тим часом, завдає ударів по цивільній інфраструктурі України за допомогою сотень безпілотників і ракет, тоді як мирні переговори зайшли в глухий кут, а Вашингтон зосередився на конфлікті на Близькому Сході.

Журналісти зазначають, що деякі атаки на російські порти призвели до пожеж на нафтових танкерах, які не включені в підрахунок. У деяких випадках, як під час атаки на нафтопереробний завод у Туапсе, почалося загоряння на розташованому неподалік терміналі з перевалки нафтопродуктів, що також не було внесено до підрахунку страйків.

Атаки на нафтові активи в РФ призвели до зниження середньої продуктивності нафтопереробних заводів Росії до 4,69 млн барелів на добу, найнижчого рівня з грудня 2009 року, за оцінками аналітичної компанії OilX.

Зниження обсягів переробки сирої нафти чинить додатковий тиск як на внутрішній ринок, де сезонний попит зростає, так і на світові ринки нафтопродуктів, оскільки Росія є ключовим експортером дизельного палива. Зниження обсягів переробки також обмежує можливості Росії щодо нарощування видобутку нафти, який протягом кількох місяців залишається значно нижчим за квоту ОПЕК+.

Як показують дані, цього місяця Україна повернулася до своєї стратегії, запланованої на кінець 2025 року, — неодноразових атак на окремі російські нафтопереробні заводи. Такий підхід дає змогу максимально збільшити збитки цільовим нафтопереробним підприємствам, перешкоджаючи їхньому швидкому відновленню.

Роботу найбільшого нафтопереробного заводу "Роснефть" у Туапсе на чорноморському узбережжі Росії було призупинено внаслідок трьох атак за останні два тижні.

Україна також активізувала атаки на російську нафтопровідну мережу, вразивши у квітні щонайменше п'ять насосних станцій. Хоча це нагадує удари наприкінці 2024 і 2025 років, Київ атакував нафтоперекачувальні станції в глибині Росії, а не ті об'єкти, які обслуговують експортні трубопроводи поблизу західних кордонів РФ.

Російська мережа внутрішніх трубопроводів, найдовша у світі та спроектована за часів холодної війни, відносно стійка до військових дій. Це дало змогу переспрямувати потоки нафти в обхід пошкоджених об'єктів, і поки що атаки не мали довгострокового впливу на внутрішні поставки.

Нагадаємо, цього тижня Володимир Путін запропонував Україні короткострокове припинення вогню на 9 травня. Але за словами президента Зеленського, Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій про можливе перемир'я з Росією.

