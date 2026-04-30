Апрельский рекорд: Украина нанесла 21 удар по российским нефтяным активам, — Bloomberg

Число атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигло самого высокого месячного уровня с декабря. И объемы переработки нефти на российских НПЗ упали до многолетнего минимума.

Согласно данным, собранным Bloomberg на основе публичных заявлений Киева и Кремля, в апреле Украина нанесла как минимум 21 удар по российским нефтеперерабатывающим заводам, морским объектам, включая экспортные терминалы, и инфраструктуре нефтепроводов.

Украина активизировала атаки на инфраструктуру противника, поскольку Киев стремится сократить сверхприбыли, которые Москва получает от вызванного войной с Ираном роста мировых нефтяных рынков. Россия, тем временем, наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины с помощью сотен беспилотников и ракет, в то время как мирные переговоры зашли в тупик, а Вашингтон сосредоточился на конфликте на Ближнем Востоке.

Журналисты отмечают, что некоторые атаки по российским портам привели к пожарам на нефтяных танкерах, которые не включены в подсчет. В некоторых случаях, как во время атаки на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, началось возгорание на расположенном неподалеку терминале по перевалке нефтепродуктов, что также не было включено в подсчет забастовок.

Атаки на нефтяные активы в РФ привели к снижению средней производительности нефтеперерабатывающих заводов России до 4,69 млн баррелей в сутки, самого низкого уровня с декабря 2009 года, по оценкам аналитической компании OilX.

Снижение объемов переработки сырой нефти оказывает дополнительное давление как на внутренний рынок, где сезонный спрос растет, так и на мировые рынки нефтепродуктов, поскольку Россия является ключевым экспортером дизельного топлива. Снижение объемов переработки также ограничивает возможности России по наращиванию добычи нефти, которая на протяжении нескольких месяцев остается значительно ниже квоты ОПЕК+.

Как показывают данные, в этом месяце Украина вернулась к своей стратегии, запланированной на конец 2025 года, — неоднократным атакам на отдельные российские нефтеперерабатывающие заводы. Такой подход позволяет максимально увеличить ущерб целевым нефтеперерабатывающим предприятиям, препятствуя их быстрому восстановлению.

Работа крупнейшего нефтеперерабатывающего завода "Роснефть" в Туапсе на черноморском побережье России была приостановлена ​​в результате трех атак за последние две недели.

Украина также активизировала атаки на российскую нефтепроводную сеть, поразив в апреле, по меньшей мере, пять насосных станций. Хотя это напоминает удары в конце 2024 и 2025 годов, Киев атаковал нефтеперекачивающие станции в глубине России, а не те объекты, которые обслуживают экспортные трубопроводы вблизи западных границ РФ.

Российская сеть внутренних трубопроводов, самая длинная в мире и спроектированная во времена холодной войны, относительно устойчива к военным действиям. Это позволило перенаправить потоки нефти в обход поврежденных объектов, и пока атаки не оказали долгосрочного влияния на внутренние поставки.

Напомним, на этой неделе Владимир Путин предложил Украине краткосрочное прекращение огня на 9 мая. Но по словам президента Зеленского, Украина не получала никаких официальных предложений о возможном перемирии с Россией.

А тем временем стало известно, что в российском Туапсе скрывают правду о том, что происходит в регионе.