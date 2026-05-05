В Ірані показали новий дрон-камікадзе "Араш 3": чим він небезпечний

На мітингу в Тегерані прихильники режиму аятол привітали запуск безпілотника "Араш 3", який в Ірані називають "диво-дроном" і стверджують, що він може пролетіти 2000 кілометрів.

Іран представив у самому центрі Тегерана новий дрон "Араш 3", який теоретично може легко досягти Тель-Авіва в Ізраїлі та інших країн у регіоні. Цей новаторський дрон-камікадзе призначений для виконання одного-єдиного завдання: він летить прямо до цілі і самознищується при зіткненні. Заявлена дальність польоту викликає занепокоєння і тривогу на Близькому Сході, пише Bild.

Новий дрон-камікадзе вперше публічно показали на мітингу в Тегерані — як видимий сигнал США та Ізраїлю. Захід у центрі міста називався "Відданість Ірану". Назва дрона відсилає до "Араша-лучника", персонажа перської міфології, відомого легендарним умінням стріляти на далекі дистанції.

"Араш 3" показали на мітингу в Тегерані

Згідно з іранськими джерелами, "Араш-3" несе 150-кілограмовий заряд вибухівки і розвиває швидкість до 600 кілометрів на годину. За довжини близько трьох з половиною метрів і розмаху крил 2,5 метра це один з найбільших БПЛА у своєму класі. Технічно іранський безпілотник використовує комбінацію супутникової навігації та внутрішньої системи, яка розраховує його власний рух. Це дозволяє йому продовжувати політ навіть за відсутності сигналу GPS. Його попередники також були розроблені для атак на віддалені цілі.

Уже на початку березня іранський безпілотник-камікадзе, як повідомляється, досяг Азербайджану. Також надходили повідомлення про атаки в Ізраїлі, імовірно здійснені з використанням системи "Араш". Загальна стратегія заснована на простій логіці: одночасний запуск численних одноразових безпілотників для придушення протиповітряної оборони противника. Повна втрата безпілотників вважається прийнятною — головне, що протиповітряна оборона противника постійно була змушена витрачати дорогі ракети для перехоплення.

Презентація нового далекобійного дрона в Тегерані відбулася на тлі тупикової ситуації у відносинах між США та Іраном у Перській затоці. У понеділок США спростували інформацію про те, що іранські сили вразили ракетами американський військовий корабель. Пізніше того ж дня Центральне командування США (Centcom) повідомило, що два американські військові кораблі пройшли через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, що український моряк розповів про блокування Ормузької протоки через погрози іранських військових відкривати вогонь по суднах. Його контейнеровоз понад два місяці перебуває на якорі після невдалої спроби пройти небезпечну ділянку.