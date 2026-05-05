В Иране показали новый дрон-камикадзе "Араш 3": чем он опасен

На митинге в Тегеране сторонники режима аятолл приветствовали запуск беспилотника "Араш 3", который в Иране называют "чудо-дроном" и утверждают, что он может пролететь 2000 километров.

Иран представил в самом центре Тегерана новый дрон "Араш 3", который теоретически может легко достичь Тель-Авива в Израиле и других стран в регионе. Этот новаторский дрон-камикадзе предназначен для выполнения одной-единственной задачи: он летит прямо к цели и самоуничтожается при столкновении. Заявленная дальность полета вызывает беспокойство и тревогу на Ближнем Востоке, пишет Bild.

Новый дрон-камикадзе впервые публично показали на митинге в Тегеране — в качестве видимого сигнала США и Израилю. Мероприятие в центре города называлось "Преданность Ирану". Название дрона отсылает к "Арашу-лучнику", персонажу персидской мифологии, известному по легендарному умению стрелять на дальние дистанции.

"Араш 3" показали на митинге в Тегеране Фото: Bild

Согласно иранским источникам, "Араш-3" несет 150-килограммовый заряд взрывчатки и развивает скорость до 600 километров в час. При длине около трех с половиной метров и размахе крыльев 2,5 метра это один из крупнейших БПЛА в своем классе. Технически иранский беспилотник использует комбинацию спутниковой навигации и внутренней системы, которая рассчитывает его собственное движение. Это позволяет ему продолжать полет даже при отсутствии сигнала GPS. Его предшественники также были разработаны для атак на удаленные цели.

Уже в начале марта иранский беспилотник-камикадзе, как сообщается, достиг Азербайджана. Также поступали сообщения об атаках в Израиле, предположительно совершенных с использованием системы "Араш". Общая стратегия основана на простой логике: одновременный запуск многочисленных одноразовых беспилотников для подавления противовоздушной обороны противника. Полная потеря беспилотников считается приемлемой – главное, что противовоздушная оборона противника постоянно была вынуждена расходовать дорогостоящие ракеты для перехвата.

Презентация нового дальнобойного дрона в Тегеране состоялась на фоне тупиковой ситуации в отношениях между США и Ираном в Персидском заливе. В понедельник США опровергли информацию о том, что иранские силы поразили ракетами американский военный корабль. Позже в тот же день Центральное командование США (Centcom) сообщило, что два американских военных корабля прошли через Ормузский пролив.

Напомним, что украинский моряк рассказал о блокировании Ормузского пролива из-за угроз иранских военных открывать огонь по судам. Его контейнеровоз более двух месяцев находится на якоре после неудачной попытки пройти опасный участок.