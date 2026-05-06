Може прибрати корупцію: нардеп допустив використання ШІ для бронювання

Питання мобілізації та поповнення Збройних сил України є одним із найбільш обговорюваних у рамках прийдешньої реформи армії.

Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко в бесіді з "Телеграфом" підкреслює, що кількісно Україна не зможе перемогти РФ, тому потрібно робити ставку на технологічність.

За його словами, ТЦК призивають на місяць приблизно 20-30 тисяч осіб, з яких використати в армії можна близько половини.

"Їх можна вчити працювати на наземних роботизованих комплексах (НРК). Президент сказав, що замовлено 25 тисяч НРК. Ці системи можна використовувати в логістиці, для штурмової та оборонної роботи", — вважає парламентарій.

Тож, зазначає він, для продовження відсічі ворогу Укріані потрібно щонайменше 100 тисяч ефективних хлопців, які вміють працювати з сучасними системами:

"Я бачу реформу щодо ТЦК, змін у мобілізації через роботизацію [війська] і підвищення кількості та якості дронових підрозділів".

Щодо змін у системі бронювання, то, каже Горбенко, на сьогодні є умовно негласний наказ, щоб зменшити кількість критичних підприємств від 10 до 20%. Тому критерії для отримання критичності щокварталу підвищуються. ТЦК спільно з СБУ проводять перевірки на підприємствах, щоб унеможливити корупційні ризики.

На думку депутата, критерії критичності підприємств підвищуватимуть і надалі.

"У мене завжди було питання, коли оборонно-промислові підприємства отримують 100% бронювання, скільки на цьому підприємстві хлопці робили товарів до початку бронювання та на скільки збільшилась кількість продукції в перерахунку на кожну особу, умовно через рік. Тобто, деякі підприємства, пов'язані з оборонно-промисловим напрямком, використовують можливості для фейкового бронювання. Якщо 100 осіб виробляло продукцію на 100 мільйонів гривень, а раптом на підприємстві стало 200 осіб, а виробляти продукцію вони змогли на 120 мільйонів, то тут потрібно перевіряти ці підприємства", — пояснив він.

Тож якщо міністр оборони підійде до цього питання зі своїм цифровим ноу-хау, то точно через штучний інтелект можна прибрати всі корупційні ризики щодо бронювання, каже співрозмовник видання.

"Тому я абсолютно проти того, щоб повністю забрати бронювання у підприємств. Тільки постійні перевірки та підвищення критеріїв для отримання критичності. Завдяки підприємствам, що працюють, у нас повністю формується бюджет, який забезпечує на 100% сектор безпеки України", — підкреслив нардеп.

