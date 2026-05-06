Может убрать коррупцию: нардеп допустил использование ИИ для бронирования

Вопрос мобилизации и пополнения Вооруженных сил Украины является одним из самых обуждаемых в рамках грядущей реформы армии.

Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко в беседе с "Телеграфом" подчеркивает, что количественно Украина не сможет победить РФ, поэтому нужно делать ставку на технологичность.

По его словам, ТЦК призывают в месяц примерно 20-30 тысяч человек, из которых использовать в армии можно около половины.

"Их можно учить работать на наземных роботизированных комплексах (НРК). Президент сказал, что заказано 25 тысяч НРК. Эти системы можно использовать в логистике, для штурмовой и оборонительной работы", — считает парламентарий.

Поэтому, отмечает он, для продолжения отпора врагу Укриане нужно, как минимум, 100 тысяч эффективных ребят, умеющих работать с современными системами:

"Я вижу реформу по ТЦК, изменениям в мобилизации через роботизацию [войска] и повышение количества и качества дроновых подразделений".

Что касается изменений в системе бронирования, то, говорит Горбенко, на сегодняшний день есть условно негласный приказ, чтобы уменьшить количество критических предприятий от 10 до 20%. Потому критерии для получения критичности каждый квартал повышаются. ТЦК совместно с СБУ проводят проверки на предприятияхъ, чтобы сделать невозможными коррупционные риски.

По мнению депутата, критерии критичности предприятий будут повышаться и в дальнейшем.

"У меня всегда был вопрос, когда оборонно-промышленные предприятия получают 100% бронирование, сколько на этом предприятии ребята делали товаров до начала бронирования и на сколько увеличилось количество продукции в пересчете на каждого человека, условно через год. То есть, некоторые предприятия, связанные с оборонно-промышленным направлением, используют возможности для фейкового бронирования. Если 100 человек производило продукцию на 100 миллионов гривен, а вдруг на предприятии стало 200 человек, а производить продукцию они смогли на 120 миллионов, то здесь нужно проверять эти предприятия", — объяснил он.

Поэтому если министр обороны подойдет к этому вопросу со своим цифровым ноу-хау, то точно через искусственный интеллект можно убрать все коррупционные риски по бронированию, говорит собеседник издания.

"Поэтому я абсолютно против того, чтобы полностью забрать бронирование у предприятий. Только постоянные проверки и повышение критериев для получения критичности. Благодаря работающим предприятиям у нас полностью формируется бюджет, обеспечивающий на 100% сектор безопасности Украины", — подчеркнул нардеп.

