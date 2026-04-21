Пока они воюют — ты можешь ими управлять: роботы на войне создают тысячи новых возможностей

Каждая бригада морской пехоты имеет высокотехнологичные беспилотные подразделения, которые управляют и обслуживают различные виды и конфигурации дронов. Это не только квадрокоптеры для сбросов и FPV-дроны-камикадзе, это и "крылья" для разведки. Почти в каждом подразделении есть и наземные роботизированные комплексы для доставки провизии, горючего, БК и эвакуации раненых. Бригады и подразделения, работающие на воде имеют речные и надводные дроны. Все вместе — это украинская военная технологическая революция. И она уже давно переписала протоколы ведения войны, которые оставались неизменными со времен Второй мировой.

Роль морского пехотинца и его физическое присутствие на определенном клочке земли остается определяющей для обозначения территории, находящейся под контролем и защитой украинской армии. Но распространенное в обществе представление о войске, которому нужна только пехота, не соответствует действительности. Одной пехотой войны не выиграть.

Пехотинца нужно одеть, обучать, накормить, начислить ему денежное обеспечение, транспортировать, прикрывать с неба, по необходимости лечить. На поддержку и обеспечение одного морского пехотинца нужно не менее пяти человек.

Это открывает очень много возможностей для службы. Деловоды, повара, бухгалтеры, водители, операторы дронов, специалисты тылового обеспечения — все нужны и важны для приближения победы.

Но вернемся к технологической революции. Пришествие дронов и роботов породило много новой работы в армии, и как следствие новых должностей.

Технологии появились раньше, чем специалисты. В начале войны у нас не было учебных заведений, которые целенаправленно готовили пилотов НРК, например. Люди учились управлять, ремонтировать и модернизировать дроны с нуля.

Командиры беспилотных подразделений проводили своеобразный кастинг и очень тщательно искали тех, кто сможет закрыть вновь созданные должности. Сейчас процессы поиска операторов дронов, инженеров и ремонтников дронов еще более масштабируются и количество соответствующих должностей только растет.

Например, создан 426 полк беспилотных систем 30 корпуса морской пехоты. В 40-й отдельной бригаде морской пехоты есть подразделения, занимающиеся наземными и надводными роботизированными системами.

Сейчас тот момент, когда Украина возглавляет мировую военную технологическую революцию. И люди имеют шанс не только принять участие в этом движении, но и получить знания и опыт, который пригодится и после окончания войны.

Недавняя новость о роботизированных комплексах, которые взяли в плен группу оккупантов облетела все новости. Но ведь те комплексы работали не сами по себе, ими дистанционно управлял человек. И этим человеком можете быть вы.

Приобщиться к высоко-технологичным подразделениям ВМС и морской пехоты можно через рекрутинг бригад, или через 3 Центр Рекрутинга Военно-Морских Сил. Именно здесь начинается сознательный путь в армию — с простого разговора, оценки реальных возможностей и выбора должности. Специалисты центра пройдут весь путь от первого собеседования до попадания на выбранную должность в выбранное подразделение вместе с вами.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.