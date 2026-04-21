Поки вони воюють — ти можеш ними керувати: роботи на війні створюють тисячі нових можливостей

Кожна бригада морської піхоти має високотехнологічні безпілотні підрозділи які керують та обслуговують різні види та конфігурації дронів. Це не тільки квадрокоптери для скидів та FPV-дрони-камікадзе, це і "крила" для розвідки. Майже в кожному підрозділі є і наземні роботизовані комплекси для доставки провізії, пального, БК та евакуації поранених. Бригади та підрозділи, що працюють на воді мають річкові та надводні дрони. Все разом — це українська військова технологічна революція. І вона вже давно переписала протоколи ведення війни, що залишалися незмінними з часів Другої світової.

Роль морського піхотинця і його фізична присутність на певному клаптику землі залишається визначальною для позначення території, що перебуває під контролем та захистом української армії. Але розповсюджене у суспільстві уявлення про військо, якому потрібна тільки піхота не відповідає дійсності. Однією піхотою війни не виграти.

Піхотинця потрібно одягнути, навчати, нагодувати, нарахувати йому грошове забезпечення, транспортувати, прикривати з неба, по необхідності лікувати. На підтримку та забезпечення одного морського піхотинця потрібно щонайменше пять людей.

Це відкриває дуже багато можливостей для служби. Діловоди, кухарі, бухгалтери, водії, оператори дронів, фахівці тилового забезпечення — всі потрібні і важливі для наближення перемоги.

Але повернемось до технологічної революції. Пришестя дронів і роботів породило багато нової роботи в армії, та як наслідок нових посад.

Технології з'явилися раніше ніж спеціалісти. На початку війни в нас не було учбових закладів, які цілеспрямовано готували пілотів НРК, наприклад. Люди вчилися керувати, ремонтувати та модернізувати дрони з нуля.

Командири безпілотних підрозділів проводили своєрідний кастинг та дуже ретельно шукали тих, хто зможе закрити новостворені посади. Зараз процеси пошуку операторів дронів, інженерів та ремонтувальників дронів ще більш масштабуються та кількість відповідних посад тільки зростає.

Наприклад, створено 426 полк безпілотних систем 30 корпусу морської піхоти. У 40-й окремій бригаді морської піхоти є підрозділи, що займаються наземними та надводними роботизованими системами.

Зараз той момент, коли України очолює світову військову технологічну революцію. І люди мають шанс не тільки взяти участь в цьому двіжі, а й отримати знання та досвід, який стане у пригоді і після закінчення війни.

Нещодавня новина про роботизовані комплекси, які взяли у полон групу окупантів облетіла всі новини. Але ж ті комплекси працювали не самі собою, ними дистанційно керувала людина. І цією людиною можете бути ви.

Долучитися до високо-технологічних підрозділів ВМС та морської піхоти можна через рекрутинг бригад, або через 3 Центр Рекрутингу Військово-Морських Сил. Саме тут починається свідомий шлях у військо — із простої розмови, оцінки реальних можливостей та вибору посади. Фахівці центру пройдуть весь шлях від першої співбесіди до потрапляння на обрану посаду в обраного підрозділу разом з вами.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.