Знакомство с самим собой: что на самом деле дает базовая общевойсковая подготовка

БОВП — это знакомство с самим собой

В воображении тех, кто не проходил базовую общевойсковую подготовку (БОВП) или, как ее еще называют, "боевую подготовку", это страшный зверь, цель которого — если тебя не сожрать, то хотя бы искалечить. Это один из самых распространенных мифов об армии, который поддерживают в основном те, кто никогда не служил.

Конечно, БОВП — это не отдых в пятизвездочном отеле, это адаптация к военному образу жизни. Первое знакомство с армией, цель которого — переключить стиль мышления с гражданского на военный и, по возможности, научиться полезным базовым навыкам.

Да, физические возможности у всех разные. Инструкторы это понимают. Их задача состоит в том, чтобы не ломать, а помочь тебе понять свои возможности и вывести тебя на их пик.

Перед попаданием на БОВП курсант проходит минимум три военно-врачебные комиссии: первая — в районном ТЦК и СП, вторая — в областном перед отправкой в учебный центр, и третья — в самом учебном центре.

Вместе со мной был человек с варикозной болезнью, он скрыл это на первых этапах медосмотра, но ВВК учебного центра не допустила его к БОВП. Никто не хочет, чтобы человек травмировался или умер во время учений.

БОВП — это также и знакомство с самим собой. Например, я считал себя человеком довольно умеренных физических возможностей. Я проходил БОВП летом прошлого года, когда дневная температура в поле достигала 30, иногда 35 градусов. В гражданской жизни я бы вряд ли стал тестировать порог своих возможностей, маршируя несколько километров в такую жару с дополнительной нагрузкой не менее 15–20 килограммов, учитывая броню, рюкзак и оружие. Но теперь я знаю, что для меня это возможно.

В обмен на свои усилия ты получаешь выносливость, новые знания, сбрасываешь лишние килограммы. Плюс свежий воздух, физические упражнения, загар тех участков лица, которые не закрыты шляпой и баллистическими очками.

Это лучшие курсы личностного роста, "лагерь для похудения", тренажерный зал — все в одном.

Инструктор, который кричит на тебя как сумасшедший, когда ты во время обучения делаешь ошибки, потом подходит к тебе и спрашивает: "Все ли хорошо?". Объясняет: это делается для того, чтобы научить курсанта принимать решения под давлением, ведь на фронте никто не будет разговаривать с тобой вежливо и ждать, пока ты соберешь условных гусей.

На БОВП ты понимаешь, почему "один в поле не воин". Ведь армия прежде всего базируется на построении эффективного взаимодействия между военнослужащими и на взаимоуважении к побратимам. Само слово "побратим" приобретает настоящий, почти сакральный смысл. Это тот, кто всегда рядом, тот, кто поможет в случае необходимости, и тот, кому поможешь ты. Первое, чему тебя учат, — ухаживать за побратимом, и это формирует настоящее братство и возвращает веру в человечность — то, что я никогда даже не надеялся встретить в армии.

На БОВП куча индивидуальностей становится коллективом, и это создает новый центр силы. Доверие, которое формируется в процессе, цементирует коллектив, а слаженный коллектив может выполнять любые задачи.

Да, во время БОВП ты почувствуешь физическую и, вероятно, моральную боль, но эта боль — это точка роста и трансформации — физической и психологической. Трансформации к лучшему тебе, конечно, если ты сам хочешь стать лучше.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

