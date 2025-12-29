"Иногда просто на морально-волевых": телеведущий Вадим Карпьяк рассказал, как проходил БОВП

Ведущий телемарафона "Єдині новини", а ныне военнослужащий Вадим Карпьяк официально принял присягу десантника. Он поделился впечатлениями от базовой подготовки и назвал проблемные, по его мнению, места в подготовке новомобилизованных.

Вадим Карпьяк сообщил о завершении базовой общей военной подготовки в учебном лагере 95-й бригады при 199 учебном центре Десантно-штурмовых войск 28 декабря на своей странице в Facebook. Он отметил, что подготовка к боевым действиям проходила качественно и основательно, а 90% инструкторов имели реальный боевой опыт.

"Инструкторов мало на такое количество курсантов. У них нет времени полноценно выдохнуть и восстановиться. У них куча своих затяжек, а их зарплата не сильно отличается от моей курсантской. Но каждый из них имеет что рассказать, показать и самое главное — готов научить", — отметил украинский ведущий.

Карьяк сообщил, что завершил БОВП и дал клятву десантника Фото: скриншот

Вадим Карпьяк о мобилизации в Украине

Впрочем, он добавил, что часть новобранцев не проявляют желания учиться: одни из-за лени, а другие из-за того, что оказались в учебном центре не по собственной воле.

"Каждый мобилизованный имеет свою историю, согласно которой именно его мобилизация — акт наивысшей государственной несправедливости. Чаще всего эти истории не проходят испытания фактчекингом", — сказал Вадим Карпьяк.

При этом относительно проблем мобилизации журналист отметил, что бывали случаи, когда территориальные центры комплектования и социальной поддержки игнорировали документы об отсрочке — потом таких людей списывали в части, но это приводило к потере времени и некомплекта в бригаде, а также разносило истории о несправедливости среди гражданских.

Карпьяк высказался о проблемах в мобилизационном процессе Фото: скриншот

Военнослужащий отметил необходимость реформировать мобилизационную систему, однако отметил, что во время войны попытка все перестроить может привести к обвалу фронта.

"Понятно, что люди, которые попадают в армию вопреки своему желанию, имеют низкую мотивацию. Но не нулевую. Достаточно многие из них принимают факт службы и понимают, что теперь они часть большого института. Это не всегда стимулирует желание к обучению, но дает готовность принимать армейские правила", — написал Вадим Карпьяк.

Вадим Карпьяк назвал причины СОЧ

Он также высказался о проблеме самовольного оставления частей и отметил, что основными причинами этого явления считает способы мобилизации и ощущение несправедливости процесса у военнообязанных. Кроме того, по словам военного, к СОЧ побуждают "драконовские ограничения" на использование телефонов в учебных центрах.

"Это вызывает возмущение солдат. Потому что если мы здесь, чтобы защищать в первую очередь свои семьи, как нам объясняют, то важно поддерживать контакт с семьями и знать, что с ними все в порядке. Но мы лишены регулярного общения с ними. Мы не знаем, что с семьями после ночи обстрелов, а семьи не знают, что с нами. Это вызывает нервную реакцию, возмущение, волнение и как следствие — возможное СОЧ. Знаю о таких случаях", — рассказал Вадим Карпьяк.

Карпьяк назвал причины СОЧ в украинской армии Фото: скриншот

Также, по его словам, курсантам не рассказывают, какие занятия ждут их в течение недели, поэтому они не могут подготовиться и одеться соответственно ситуации. Отдельно он выделил проблему медицинской помощи в лагере.

При этом, по словам Вадима Карпьяка, негативные моменты перекрываются добросовестной работой и слаженностью коллектива.

"Иногда просто на морально-волевых. То есть все благодаря коллективу, который вокруг. Благодаря инструкторам, старшинам, сержантам, офицерам. Я рад здесь быть и познакомиться со всеми ними. Без исключений. Это уникальный опыт — именно таким образом познать свою страну, ее людей и быть частью защиты тех и того, что мне самое ценное", — написал Вадим Карпьяк о ВСУ.

Карпьяк рассказал о проблемах службы в ВСУ Фото: скриншот

Вадим Карпьяк мобилизовался в октябре

Украинский ведущий Вадим Карпьяк присоединился к ДШВ Вооруженных сил Украины осенью 2025 года. О своем решении он сообщил 1 октября и объяснил его тем, что не хочет передавать войну в наследство своим детям.

"Я сотни раз повторял в эфире, что армии не хватает людей. Пришло время самому стать одним из них", — сказал тогда ведущий телемарафона.

Напомним, блогер и ведущая шоу "Ебаут" Нати Гресько 20 декабря рассказала, что в начале 2024 года мобилизовалась в ряды ВСУ и служит в Киеве.