"Деколи просто на морально-вольових": телеведучий Вадим Карп'як розповів, як проходив БЗВП

Ведучий телемарафону "Єдині новини", а нині військовослужбовець Вадим Карп'як офіційно склав присягу десантника. Він поділився враженнями від базового вишколу та назвав проблемні, на його думку, місця у підготовці новомобілізованих.

Вадим Карп'як повідомив про завершення базової загальної військової підготовки у навчальному таборі 95-ї бригади при 199 навчальному центрі Десантно-штурмових військ 28 грудня на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що підготовка до бойових дій проходила якісно та ґрунтовно, а 90% інструкторів мали реальний бойовий досвід.

"Інструкторів замало на таку кількість курсантів. Вони не мають часу повноцінно видихнути і відновитися. У них купа своїх затягів, а їхня зарплата не сильно відрізняється від моєї курсантської. Але кожен з них має що розказати, показати і найголовніше — готовий навчити", — зазначив український ведучий.

Відео дня

Кар'пяк повідомив, що завершив БЗВП і склав присягу десантника Фото: скриншот

Вадим Карп'як про мобілізацію в Україні

Втім він додав, що частина новобранців не виявляють бажання навчатися: одні через лінь, а інші через те, що опинилися в навчальному центрі не з власної волі.

"Кожен мобілізований має свою історію, згідно з якою саме його мобілізація — акт найвищої державної несправедливості. Найчастіше ці історії не проходять випробування фактчекінгом", — сказав Вадим Карп'як.

Водночас щодо проблем мобілізації журналіст зазначив, що бували випадки, коли територіальні центри комплектування та соціальної підтримки ігнорували документи про відстрочку — потім таких людей списували в частині, але це призводило до втрати часу та некомплекту у бригаді, а також розносило історії про несправедливість серед цивільних.

Карп'як висловився про проблеми в мобілізаційному процесі Фото: скриншот

Військовослужбовець наголосив на потребі реформувати мобілізаційну систему, проте зазначив, що під час війни спроба все перебудувати може призвести до обвалу фронту.

"Зрозуміло, що люди, які потрапляють в армію попри своє бажання, мають низьку мотивацію. Але не нульову. Достатньо багато з них приймають факт служби та розуміють, що тепер вони частина великої інституції. Це не завжди стимулює охоту до навчання, але дає готовність приймати армійські правила", — написав Вадим Карп'як.

Вадим Карп'як назвав причини СЗЧ

Він також висловився про проблему самовільного залишення частин і зазначив, що основними причинами цього явища вважає способи мобілізації та відчуття несправедливості процесу у військовозобов'язаних. Крім того, за словами військового, до СЗЧ спонукають "драконівські обмеження" на використання телефонів у навчальних центрах.

"Це викликає обурення солдатів. Бо якщо ми тут, щоб захищати в першу чергу свої сім'ї, як нам пояснюють, то важливо підтримувати контакт з сім'ями і знати, що з ними все гаразд. Але ми позбавлені регулярного спілкування з ними. Ми не знаємо, що з сім'ями після ночі обстрілів, а сім'ї не знають, що з нами. Це викликає нервову реакцію, обурення, хвилювання і як наслідок — можливе СЗЧ. Знаю про такі випадки", — розповів Вадим Карп'як.

Карп'як назвав причини СЗЧ в українській армії Фото: скриншот

Також, за його словами, курсантам не розповідають, які заняття чекають на них протягом тижня, тому вони не можуть підготуватися та вдягтися відповідно до ситуації. Окремо він виділив проблему медичної допомоги в таборі.

Водночас, за словами Вадима Карп'яка, негативні моменти перекриваються сумлінною роботою та злагодженістю колективу.

"Деколи просто на морально-вольових. Тобто все завдяки колективу, який навколо. Завдяки інструкторам, старшинам, сержантам, офіцерам. Я радий тут бути та познайомитися з усіма ними. Без винятків. Це унікальний досвід — саме в такий спосіб пізнати свою країну, її людей і бути частиною захисту тих і того, що мені найцінніше", — написав Вадим Карп'як про ЗСУ.

Карп'як розповів про проблеми служби в ЗСУ Фото: скриншот

Вадим Карп'як мобілізувався у жовтні

Український ведучий Вадим Карп'як приєднався до ДШВ Збройних сил України восени 2025 року. Про своє рішення він повідомив 1 жовтня і пояснив його тим, що не хоче передавати війну у спадок своїм дітям.

"Я сотні разів повторював в ефірі, що армії бракує людей. Настав час самому стати одним із них", — сказав тоді ведучий телемарафону.

Нагадаємо, блогерка та ведуча шоу "Ебаут" Наті Гресько 20 грудня розповіла, що на початку 2024 року мобілізувалася до лав ЗСУ і служить у Києві.