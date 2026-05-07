Трактори працюють під прикриттям РЕБ: біля кордону з РФ вирує лісова пожежа на 2400 га

У прикордонній зоні на півночі Чернігівської області, в Єлинському та Тихоновицькому лісництві Корюківського надлісництва ДП "Ліси України" вирує пожежа, яка охопила вже 2400 гектарів лісу.

Масштабна пожежа спричинена військовою агресією Росії. Займання виникло 5 травня в лісових насадженнях, потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами, повідомили у філії "Північний лісовий офіс".

Через надскладну безпекову ситуацію повноцінна ліквідація пожежі наразі неможлива. Над територією постійно фіксують ворожі безпілотники, що створює пряму загрозу для працівників ДП "Ліси України" та рятувальників ДСНС.

Лісники та рятувальники здійснюють постійне спостереження за ситуацією та проводять роботи з відмежування пожежі на безпечнішій відстані від кордону.

Як пише "24 канал", трактори, які переорюють землю, щоб вогонь не поширювався далі, працюють під прикриттям РЕБ через загрозу ударів дронів ЗС РФ.

Два дні тому російські окупанти знищили адміністративне приміщення Староруднянського лісництва на території Чернігівщини. Вони атакували лісників в обід, коли на території лісгоспу перебували працівники.

Унаслідок удару постраждав майстер лісу. Наразі чоловік перебуває в реанімації у важкому, але стабільному стані.

