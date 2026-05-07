Трактора работают под прикрытием РЭБ: у границы с РФ бушует лесной пожар на 2400 га

В приграничной зоне на севере Черниговской области, в Елинском и Тихоновичском лесничестве Корюковского надлесничества ГП "Леса Украины" бушует пожар, который рхватил уже 2400 гектаров леса.

Масштабный пожар вызван военной агрессией России. Возгорание возникло 5 мая в лесных насаждениях, потенциально загрязненных взрывоопасными предметами, сообщили в филиале "Северный лесной офис".

Из-за сложнейшей ситуации безопасности полноценная ликвидация пожара пока невозможна. Над территорией постоянно фиксируют вражеские беспилотники, что создает прямую угрозу для работников ГП "Леса Украины" и спасателей ГСЧС.

Лесники и спасатели осуществляют постоянное наблюдение за ситуацией и проводят работы по отграничению пожара на более безопасном расстоянии от границы.

Как пишет "24 канал", трактора, которые перепахивают землю, чтобы огонь не распространялся дальше, работают под прикрытием РЭБ из-за угрозы ударов дронов ВС РФ.

Два дня назад российские оккупанты уничтожили административное помещение Староруднянского лесничества на территории Черниговщины. Они атаковали лесников в обед, когда на территории лесхоза находились работники.

В результате удара пострадал мастер леса. В настоящее время мужчина находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.

